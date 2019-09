«El ser es y el no ser no es»

Parménides de Elea

(s. VI-V a. C.),

filósofo griego.

Los gamberros pero rigurosos premios IgNobel (algo así como los antiNobel), entregados recientemente en la mismísima Universidad de Harvard, distinguían este año en el apartado de psicología al alemán Fritz Strack. Este conspicuo investigador descubrió que sostener un bolígrafo en la boca provoca la sonrisa, mejora el humor y, en consecuencia, hace feliz a la gente. No contento con tan trascendental hallazgo científico, el tipo prosiguió con su investigación de campo, para llegar poco después a la frustrante conclusión de que en realidad no era así, por lo que acabó refutando su propia (y efímera) teoría. No obstante, la perseverancia en su propio descrédito le ha valido un premio por haber sido capaz de desenmascararse a sí mismo, y evitar así el sofoco de que fueran otros colegas quienes descubrieran su patraña.

Coincidía esta noticia en el tiempo y el espacio con el anuncio de que la dirección de Ciudadanos acordaba abrir un expediente disciplinario y suspender de militancia a su díscolo cabeza de lista y portavoz en el Ayuntamiento de Elche, Eduardo García-Ontiveros, por la afrenta causada al haber designado «motu proprio» a la funcionaria de empleo de su grupo municipal de dos, en contra del criterio de sus superiores y de su compañera aunque no amiga, Eva Crisol. Tal vez el joven abogado no lo sepa, pero esta decisión le ha propiciado ostentar el récord del concejal que con más celeridad ha sido expedientado y/o expulsado de su partido y/o grupo en la reciente etapa democrática. Ni siquiera se le acerca el PP, el partido que más expulsiones, suspensiones o deserciones ha padecido (entre ellas la de quien fuera su portavoz municipal -y actual diputado autonómico por Cs-, Emigdio Tormo Moratalla, desterrado en 2009). Tampoco el PSOE, pese a que el partido que ha gobernado durante 36 años, mantiene la plusmarca en cuanto a expulsiones en grupo: cuatro ediles de una tacada en 1980, apenas un año después de ganar por mayoría absoluta las primeras elecciones municipales democráticas en cuatro décadas, con Ramón Pastor al frente del consistorio y del partido.

Ontiveros ha anunciado que va a presentar sus alegaciones correspondientes para demostrar que se ha ajustado a los estatutos y actuado en uso de sus prerrogativas de portavoz municipal, reconocidas en los estatutos del partido y tal y cual.

Cuando se dé cuenta de que la nueva política es ya más añeja que la vieja y se confirme su suspensión, tendrá dos alternativas. Una será quedarse en la corporación como concejal no adscrito, sin renunciar a su escaño; y la otra, quizás la que le pedirá el cuerpo, será dejar el acta de edil y dar entrada en la corporación a Irene Ripoll, tercera de la lista ciudadana, cuyo nombramiento como funcionaria del grupo ha motivado precisamente este guirigay. En este último caso, el aún portavoz naranja habrá desmontado su propia teoría de que podía hacer lo que le viniera en gana en el grupo, obviando las órdenes de la superioridad, pero al mismo tiempo saldrá recompensado en su derrota. Sin ni siquiera ponerse un bolígrafo en la boca (todo lo más, detrás de la oreja).

El alcalde observa esta nueva trifulca interna en Cs sin que se le mueva un pelo de la barba. Sabe que, todo lo más, tendrá un nuevo aliado, que no necesita, pero siempre queda bien para reforzar la mayoría. A Carlos González lo que le interesa ahora, y más a las puertas de las enésimas elecciones, es que comiencen a hacerse realidad los compromisos electorales. Ya ha anunciado que «pronto» («en breve», «dentro de poco» o «en un periquete», según otras versiones) Renfe comenzará a vender billetes del AVE entre Elche y Madrid. Y claro, ha generado una enorme excitación ciudadana: la web de la operadora ferroviaria está colapsada cada día de ilicitanos, ilicitanas e ilicitanes (¿hay también ilicitanis e ilicitanus? Indagaremos) tratando de hacerse con los primeros pasajes, aunque sea a Villena. Incluso hay quienes se acercan todos los días hasta las estaciones del Parque y Carrús: «¿Qué? ¿Están ya a la venta?», inquieren en la ventanilla, presas y presos de una creciente agitación. «No, aún no», responde, indefectible y cansinamente, el hastiado empleado de la compañía férrea. «Es que ha dicho el alcalde....». «¡Por mí como si lo dice el ministro!» «Pues es que ese también lo ha dicho, oiga...». Los hay desconfiados que llevan ya varios días esperando en el andén de la estación de Matola, incluso en los días de inundaciones, como si de un concierto de Alejandro Sanz se tratara, no sea que llegue el tren sin anunciar. Hay que estar atentos porque con lo rápido que viaja el convoy, igual llega la confirmación oficial cuando ya ha pasado por Elche.

Pero aunque siga atento a la llegada de AVE, González está ya en otras cosas. Como la multimillonaria inversión de la Diputación en la ciudad, que por efecto de la teoría de la transformación de Lorentz ha transmutado de auditorio a palacio de congresos (más que nada para chinchar a Alicante: aquí tendremos dos y allí, ninguno). Una mutación que afecta a la forma pero no al contenido (la inversión prometida), como ha quedado institucionalizado esta semana en la reunión con el presidente provincial, Carlos Mazón. Hubo buen rollo entre ambos en su primer encuentro oficial y, por lo visto y oído, el responsable de la «Dipu» dijo que pelillos a la mar con los desaires protocolarios del pasado verano cuando lo del Misteri. Eso demuestra talante (ya veremos si bueno, malo o regular). En fin, que ambos son ahora amigos de casi toda la vida y van a trabajar de la mano entre ellos y con el resto de la población ilicitana.

El alcalde ya ha dejado claro que será un proceso muy participativo y sostenible: «Escucharemos todas las opiniones, pareceres y propuestas, y después consensuaremos que el mejor sitio es Carrús». Todas las personas asistentes a las reuniones recibirán un bolígrafo. Para tomar notas o para sostenerlo en la boca, allá cada cual.