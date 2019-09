Ni un paso atrás

«La violencia no tiene género». Afirman. Una acción no tiene género. Es un sofisma, la definición de violencia de género se refiere la relación entre un sujeto y la destinataria de esa acción. Cuando esa relación tiene un carácter permanente e institucional y la sufre más de media humanidad se puede hablar acertadamente de violencia de género. Porque es una violencia que se ejerce contra las mujeres, porque ocupan un lugar en la estructura social sometidas, dominadas, incluso explotadas, por los varones. Eso que la ultraderecha llama «ideología de género», y que denuncia la izquierda. Repiten que la violencia no tiene género. Tampoco la violencia, como acción, tiene premeditación o alevosía, lo saben de sobra abogados como el señor Ortega Smith. Sabe que es una circunstancia agravante de algunas acciones violentas. Más que simple, es simplón clasificar la violencia en dos tipos: intrafamiliar y extrafamiliar, como hacen los de Vox. Eso sí que es ideología porque solo describe el lugar en que se produce la violencia ocultando las relaciones de dominación, sometimiento y explotación, que demasiado a menudo culminan en feminicidio.

La mujer a lo largo de la historia, y en todas las culturas, aparece sometida al hombre. Por el hecho de ser mujer. Es una constante histórica. Nacer mujer supone nacer sometida al dominio del varón en la familia y también fuera de la familia. Nacer mujer supone tener que someterse a la explotación económica. El papel que se le asigna a la mujer en el grupo familiar es de servicio y sometimiento al cabeza de familia. Es una explotación esclavista. Las mujeres lo han venido asumiendo como su destino natural dictado por la providencia, porque lo han aprendido en una educación sexista y bendecido por la ideología- ahora sí- dominante.

Gobernar con un partido ultraderechista, Vox, que pretende mantener la situación de sometimiento de las mujeres tiene múltiples implicaciones en distintos aspectos sociales. El acoso- es una de las formas de violencia- y se basa siempre en una situación de dominio, para la ultraderecha no pasa de ser un exponente del cortejo, o del donjuanismo español. Eso en nuestra tradición cultural, en otras simplemente es el resultado de una compraventa de mujeres realizada entre hombres. Gobernar con un partido ultraderechista va a suponer para los que han pactado con ellos, el Partido Popular y Ciudadanos, poner sordina a todos los delitos relacionados con el acoso, el abuso sexual, incluso la violación. En materia económica supondrá aceptar que las mujeres cobren menos por el mismo trabajo, que sean responsables exclusivas de la crianza de los hijos, de las tareas domésticas, estarán en contra de las listas paritarias en las elecciones, de la distribución paritaria de los cargos públicos, o en empresas privadas. El tema no se ciñe única y exclusivamente a la violencia de género, a la violencia machista, siendo este el más grave por atentar a la vida de las mujeres. El tema implica negar el derecho a la igualdad de las mujeres en todos los aspectos de la vida, en todos sus ámbitos y en las estructuras. Sean sociales, políticas, económicas o ideológicas. En cualquier tipo de relación social la mujer debe seguir sometida, y en cualquier ámbito sea político, laboral, eclesial, educativo o artística.

La mayor revolución la protagonizaron las mujeres en el siglo XX. Incluso hoy su papel ha sido clave para el triunfo de la revolución árabe en Túnez. Es mucho más lo que queda por hacer: desde Rusia, a los países árabes de una cultura musulmana tradicional: no tienen personalidad jurídica, no les permiten conducir, no pueden salir de casa solas, no puedan ni asistir a los partidos de fútbol. O no puede ser sacerdotisas en la Iglesia Católica ni, por supuesto, ocupar ninguna responsabilidad pública. Desde la América del machista Trump al Brasil de Bolsonaro, donde alguna ministra canta victoria porque reservan «el rosa para las niñas y el azul para los niños».

Las conquistas de la mujer, como la democracia y tantos logros en materia de derechos humanos, si no se defienden se pierden. No es algo «natural», ni que caiga del cielo. Y no hay más que ver en la página del Consejo de Europa ( https:// www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures) lo lento que avanza la firma, ratificación y entrada en vigor del convenio de Estambul. La violencia de género se denomina así, incluso, en la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 que aprobaron todos los partidos. Por todo eso: ni un paso atrás.