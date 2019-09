¡Que nos dejen en paz!

Los desgobernantes solo se acuerdan de nosotros cuando pueden aprovechar nuestra desgracia o cuando pueden sacar rédito político. ¡El postureo político es preocupante! ¡Ya estamos hasta más arriba del arco del triunfo! ¡No queremos promesas, queremos realidades! ¡Orihuela y la Vega Baja no merecen el trato que les dan!

¿Queréis una muestra de lo que pueden hacer y decir quienes se pasan por forro las desgracias del pueblo llano? ¡Valga este botón de muestra, porque lo de «hacer falsas promesas» viene de lejos!. El general Franco, según los periódicos de la época, visitó Orihuela a raíz de las inundaciones de 1946. El entonces Jefe del Estado, en el salón de plenos del antiguo Ayuntamiento, sito en lo que hoy es la oficina de Correos, en la Plaza Nueva, dijo: «Sé lo que ha sufrido el pueblo de Orihuela. Conozco vuestras necesidades y puedo deciros que pondremos todos los medios, para que la Vega de Murcia y la huerta de Orihuela no sean ya inundadas jamás».

¿Os suena? ¡Pero es que lo mismo pasó otras veces! Me viene a la cabeza la gota fría que inundó Orihuela y anegó los campos de la comarca en 1987 o -más recientemente- la de 2016. Lo que no recuerdo es si, en esas ocasiones, vinieron políticos para «hacerse la foto», aunque posiblemente «nos visitaran» ministros de Felipe González y, creo, «el santapolero adoptivo», Mariano Rajoy, hace tres años. Prometieron, seguro, lo mismo que Franco, pero mi gozo en un gozo, porque cada cierto tiempo pasa que se pierden cosechas, se inundan casas, se desborda el río y, como ha sucedido ahora, muere gente, que es lo peor. Me parece muy grave que algunos medios -Telecinco, la cadena de Mediaset- falseasen la verdad y creasen más alarma social con su sensacionalismo. ¡Colegas -por llamaros de alguna manera- en estas situaciones no vale todo para ganar audiencia! Su informadora, Sonsóles Onega, hija del periodista Fernando Onega - tuvo el cuajo de asegurar que en los coches de la campa del Grupo Marcos que fueron arrastrados por el agua que bajaba por la Rambla de Benferri/ Abanilla -frente al Polígono Industrial «Puente Alto»- había personas dentro.

¡Sensacionalismo en estado puro, porque en esos coches no había nadie! ¿Contrastar le información?, ¿eso qué es?. ¡Informa, aunque sea mal, que siempre quedará algo y además tendremos material para llenar otro informativo aclarando/matizando la primera noticia, aunque en Telecinco no son dados a rectificar!. Y entre tanta desgracia escuché -no recuerdo en qué cadena de televisión- a Mario Urrea. El presidente de la CHS, tuvo los cojones de decir que el Segura «no tiene capacidad de desagüe para el caudal y está desbordando», refiriéndose a Orihuela, y culpó a to Dios del estado del cauce. ¡Macho, el estado del cauce del río es responsabilidad de la CHS; o sea, tuya!.

Y «nos visitaron» desde el presidente en funciones, Pedro Sánchez (10 minutos) -trajeado y no dispuesto a sacar tarquín (no como Rafa Nadal en Mallorca), ni siquiera llevaba botas katiuskas, ni hizo declaraciones (las hizo en Los Alcázares-), aunque prometió que «vamos a estar ahí»-, hasta Quino I de Morella, pasando por Grande Marlaska, Ábalos y una recua/caterva de ministros y conselleres. ¡Había que hacerse la foto! ¡Postureo político! A quien no se le vio la coleta fue a Pablo Iglesias, ni a su «macho man» P ablo Echenique. ¿Estarían pergeñando los ministerios que le piden/exigen a Sánchez?.

Pero, con todo y con eso, me ha llamado la atención -en ese batiburrillo de chorradas, mentiras y falsas promesas de los políticos- el comentario que, según afirman -yo no tengo twitter-, puso la directora Territorial de Presidencia en Alicante, la oriolana Antonia Moreno, en su cuenta de twitter. Dijo «el río se va de fiesta». ¡Vaya una fiesta Antonia, vaya una fiesta! Lo siento mucho, pero creo que, por este tipo de manifestaciones, los políticos deberían apartarse de la vida pública y dedicarse a otra cosa, pero, claro, no saldrían en las teles ni en los periódicos! Antonia, que se volvió loca haciéndole fotos a Sánchez en la puerta del Ayuntamiento, retiró el comentario después de que desde la Generalitat le dieran un tirón de orejas. Es momento de que tú, Antonia, y los que son como tú -los políticos- nos dejéis tranquilos; el pueblo saldrá adelante, como siempre lo ha hecho!.