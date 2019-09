L'impuls de la Mobilitat Sostenible per combatre el canvi climàtic

Elx tornem a celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat, un període d'activitats en el qual posem l'accent en les alternatives de transport col·lectiu i sostenible, amb l'objectiu de sensibilitzar a la ciutadania sobre el canvi climàtic i animar-los a modificar els seus hàbits de mobilitat, tan lligats al medi ambient i a la salut de les persones.

La mobilitat sostenible és precisament l'eina més potent que tenim des dels municipis per fer front a l'emergència climàtica i crear espais més amables, segurs, saludables i nets. I per això, aquesta ha de ser una legislatura determinant i transformadora, on Elx passe de batre rècords en nombre de vehicles a ser exemple de ciutat verda. Els darrers quatre anys, des de l'Ajuntament d'Elx hem estat impulsant iniciatives que posen al centre de les polítiques la sostenibilitat ambiental i la millora de la qualitat dels serveis públics per fer d'Elx un lloc més amable i saludable. L'ampliació de Bicielx, el tancament de la línia K, el bus circular d'Arenals, la introducció dels primers busos híbrids o l'inici del Pla Centre són alguns dels exemples.

I hem impulsat el marc general i l'horitzó que perseguirà el municipi fins a l'any 2030 per aconseguir la Capital Verda Europea i que ens carrega de bones raons per convertir Elx en un municipi verd, creatiu, innovador i sostenible en els àmbits socials, econòmics i mediambientals amb l'Estratègia Elx 2030.

Per això, l'impuls a la mobilitat sostenible ha de continuar amb tota la força. Aquesta ha de ser la legislatura per humanitzar el municipi, com ho han fet les grans ciutats espanyoles i europees, prioritzant els espais per als vianants, estenent la infraestructura ciclista i fent de la xarxa de transport públic una alternativa encara més eficaç per a la ciutadania.

Són polítiques decidides que, més enllà del centre, han d'implantar-se en cada barri i pedania per a un model de municipi que s'ha de pensar sempre des d'allò sostenible.

És la nostra responsabilitat fer front l'emergència climàtica. Per això, és tan important que la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica hi ha inclòs aquesta qüestió en l'agenda política declarant l'Estat d'Emergència Climàtica perquè totes les administracions públiques actuem de la mà per aturar el canvi climàtic.

Per a fer-ho possible esperem la implicació de la ciutadania. I per això vos convidem a participar en les activitats preparades en la Setmana de la Mobilitat fins al 22 de setembre, a prendre consciència de la importància de la mobilitat sostenible i del transport col·lectiu per contribuir en la millora de la salut col·lectiva, reduir les emissions contaminants i lluitar contra el canvi climàtic.