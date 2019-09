El fracaso de la orden europea de detención y entrega

Cuando en su día se creó la Unión Europea y los Estados miembros atribuyeron competencias para alcanzar objetivos comunes, fueron sus valores, el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia y la igualdad, y se habló de un espacio de seguridad y justicia sin fronteras, apareciendo un concepto llamado cooperación y si analizamos su sentido semántico éste sería el de ayudar, y aplicado al ámbito de la Unión, sería «Política de entendimientos y de intercambios entre los Estados».

Es claro y patente que dicho concepto va unido al de solidaridad, y la cooperación judicial en materia penal se basa en el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales de los Estados tal y como se especifica en los tratados de la Unión Europea y así lo concreta con claridad el artículo 93 de nuestra Carta Magna.

Es aquí cuando se nos plantean algunas de las cuestiones, por ejemplo, ¿quién valora los hechos que dan lugar a la Euroorden?, o ¿qué capacidad tiene un Estado miembro de la Unión Europea que la recibe para valorar el contenido de los hechos que han dado lugar a la misma?

No tengo ni conocimientos ni elementos suficientes para contestar a dichas cuestiones, pero ya se dijo que la cooperación judicial entre autoridades judiciales equivalentes de los Estados miembros en el marco del procedimiento penal era prioritaria, si bien al parecer no existe mucha ayuda al respecto y no tiene más explicación en el fondo que los Estados no quieren ceder parte de su soberanía en ciertos temas.

Las cifras son tozudas y muy elocuentes: en el año 2016 se emitieron 16.636 euroórdenes y se ejecutaron 5.812. Es decir, una de cada tres. Entre el año 2005 al año 2016 se emitieron 150.613 euroórdenes y se ejecutaron 43.005, es decir el 28,5%.

Creo sinceramente que es un fracaso, ya que si queremos (no sé si al completo) una Europa de todos, al parecer no somos capaces de llegar a unos mínimos de cooperación como lo viene demostrando el tema tan nuestro del fugitivo Puigdemont, y otros compañeros de viaje que se han venido beneficiando de ese fracaso.

Desde el Tratado de Roma, Europa ha ido creando instituciones para dar y vender desde el Parlamento, pasando por el Tribunal de Justicia y el de Cuentas, y promulgado directivas que a todos nos vinculan y que no cabrían en una nave del Pla de la Vallonga.

Ya dijo Cicerón: «La Justicia no espera ningún regalo, la aceptamos por ella misma».