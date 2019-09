Por un Ayuntamiento con más decisión

Decir que el Ayuntamiento de Elx vive en una duda permanente, especialmente ante los asuntos complejos que siempre hay en cualquier gestión, no es descubrir ningún secreto. Probablemente otros dirán que sólo es prudencia antes de tomar decisiones que puedan resultar discutibles.

Es una opción legítima que puede evitar errores, pero que también garantiza que los problemas planteados se dilatan en el tiempo y, a veces, no sólo no se resuelven sino que se acaban complicando ante esa falta de decisión a la hora de afrontarlos.

El caso del Mercado Central podría ser el ejemplo emblemático de esta cuestión. No sólo no se ha resuelto en el mandato de la anterior Corporación sino que, ahora, encabeza las muchas cuestiones pendientes para el nuevo Ayuntamiento. Y es verdad que Conselleria ha colaborado poco en esta cuestión. Parece claro el temor en ambas instituciones a ser los responsables de resolver adecuadamente una situación insostenible. Y la ciudad está pagando un precio muy alto por estas indecisiones.

Y, por si faltaba algo, la semana pasada se conoció un informe de la empresa que ha estado realizando las excavaciones en dicho Mercado. De lo descubierto hasta ahora, en las diferentes fases ejecutadas, se desprende que los restos hallados son de una importancia excepcional sobre los orígenes de nuestra ciudad, en época islámica, en su actual emplazamiento. Tal es así que pueden suponer un nuevo enfoque en la datación de la misma, ya que se encuentran elementos destacados que se remontan al siglo IX, muy anteriores a las fechas barajadas hasta ahora.

Dichos restos arqueológicos, cuyo detalle e importancia publicó INFORMACIÓN el pasado 12-9-19, evidencian que, de seguir las excavaciones, supondrá un mayor conocimiento de nuestra historia y cultura. Es una oportunidad única para visualizarlos y poderlos mostrar a propios y visitantes. Bien tratados, supone poder ofrecer un atractivo cultural e histórico de los que tan escasos estamos en un municipio como el nuestro.

Es cierto que la responsabilidad, tras este informe y lo que falta por descubrir, es de Conselleria, que debe valorar que ya es suficiente, de acuerdo con el pliego, para desestimar la construcción del nuevo Mercado con su parking en esa zona. Por eso está justificada la petición del colectivo Salvem el Mercat de que así sea para evitarlo. Y resulta muy curioso que haya sido este colectivo el que haya dado a conocer dicho informe y, aún más curioso, que nuestro alcalde diga que no dispone de él y que debe estar en Conselleria ya que se dirigió a ella. Y es curioso ya que si Salvem el Mercat, que es parte interesada en el tema, ha podido acceder a él, es increíble que todo un Ayuntamiento, con PSOE y Compromís al frente, (los mismos que lo están en la Conselleria), casi tenga que enterarse por la Prensa, ya que se supone que también serán parte interesada. Aunque en los temas del Mercado Central cualquier cosa puede pasar. Hasta se aprobó el expediente, condicionando los temas de tráfico que iba a suponer un parking de más de 300 plazas, a lo que determinaba un estudio de tráfico que nadie ha podido encontrar y no ha pasado nada.

Es hora de que nuestro Ayuntamiento adopte una política más decidida para evitar que este proyecto se ejecute y que, por una vez, tome la iniciativa y no vaya siempre a remolque de los acontecimientos o de lo que colectivos ciudadanos tienen que hacer para suplir la inactividad del equipo de gobierno.

Y, por desgracia, no es el único caso en que estas situaciones se repiten. También estos días se ha conocido el informe -que el Institut d´Estudis Comarcals del Baix Vinalopó consiguió que el Ayuntamiento tuviera que solicitar- para conocer el impacto que las «mascletàs» en las Fiestas de Agosto se realizan al lado del Palacio de Altamira, sede del MAHE. Recordemos que allí las llevó el PP cuando gobernó el Ayuntamiento y que el PSOE las criticó por el impacto negativo que podrían ocasionar en el principal museo de la ciudad. Cuando en 2015 cambió el Ayuntamiento y se conformó el nuevo equipo de gobierno de PSOE y Compromís, aquello siguió exactamente igual y, de lo dicho, si te he visto no me acuerdo. Ha tenido que ser, de nuevo, otro colectivo ciudadano el que denunciara la situación y que el informe conocido ratificara que el impacto es evidente. Aunque se ha tratado de restar importancia al mismo, cosa preocupante, parece que se plantearán alternativas para su ubicación.

Es una lástima que, tanto en un caso como en otro, el Ayuntamiento vaya siempre por detrás de las soluciones más adecuadas en tiempo y forma. Es de esperar que el nuevo Ayuntamiento corrija estas deficiencias de funcionamiento y estimule y no retrase las decisiones que nuestro municipio necesita.