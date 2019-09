Aclaraciones sobre el cáncer de próstata

Querido lector: el pasado domingo 15 de septiembre fue el día Europeo de la Salud Prostática y desde Radio Televisión Española (RTVE), en su telediario de las 15:00, y durante minuto y medio, se hizo mención a la importancia de acudir al urólogo, para hacer revisiones periódicas, sobre todo a partir de los 50 años, y de los 40 años si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata. Como personas expertas en el tema invitaron a una psicóloga oncóloga y a una oncóloga radioterapeuta, además de a un paciente que había sido tratado con radioterapia. Nada que decir de sus comentarios, que me parecieron correctos dentro del poco espacio de tiempo del que dispusieron. Se añadió que, "uno de los tratamientos más eficaces es el hormonal combinado con la radioterapia", y el paciente mencionó "es un minuto de tratamiento y no notas nada".

Pues bien, como considero que se cometieron algunas frivolidades en un tema tan importante para la población general, como es el del tumor de próstata, quisiera aclarar algunos conceptos básicos:

1. En primer lugar me llamó la atención que no entrevistaran a ningún médico urólogo, al ser éste el verdadero especialista de los problemas prostáticos. Ni siquiera a un médico de Atención Primaria, ya que en numerosas ocasiones suele ser el primero en lidiar con esta patología.

2. Que, a pesar de que en España aparezcan 31.700 nuevos casos de cáncer de próstata al año, y siendo el segundo tumor maligno más frecuente entre los varones, en la actualidad no está claro que el hecho de detectar precozmente el cáncer de próstata –con sus chequeos a partir de los 50 años– aumente la supervivencia de los pacientes. O dicho de otra manera y para intentar dejarlo más claro: que no existe evidencia científica clara del beneficio del screnning masivo de la población masculina en el cáncer de próstata, a partir de los 50 años. Y esto es lo que hay estudiado y publicado a nivel de la comunidad científica urológica.

3. En el caso de realizar los chequeos urológicos prostáticos el paciente debe ser conocedor de las ventajas e inconvenientes del screnning del cáncer de próstata. Si el paciente acepta y desea dichos chequeos a partir de los 50 años –45 años si hay antecedentes familiares de tumor prostático– la determinación del PSA –sustancia específica de la próstata– será anual, y cada 2 años si es inferior a 1 ng/ml. La determinación rutinaria del PSA en pacientes mayores de 75 años, asintomáticos, no será necesaria.

4. La decisión de biopsiar la próstata a un paciente mayor de 75 años, con un PSA elevado, deberá de individualizarse, teniendo en cuenta la clínica y el resto de exploraciones. 5. En cuanto al tratamiento, decir que es variado y multidisciplinar según los casos, por lo que ha de individualizarse enfermo por enfermo. Así, en tumores localizados y de poca agresividad, teniendo el paciente menos de 70 años, el tratamiento más indicado puede ser la cirugía –de la que no se hizo mención en el programa de RTVE. La radioterapia externa se ofrecerá a los mayores de 70 años o muy obesos. La Braquiterapia –radioterapia interna– se indicará a varones con una esperanza de vida superior a diez años, y, a poder ser con volúmenes prostáticos inferiores a 40 cc. En casos muy concretos se puede indicar lo que conocemos como Vigilancia Activa, en la que, sin realizar un tratamiento inicial se va ir controlando periódicamente al varón. Este control meticuloso está orientado a comprobar si el escaso volumen de células tumorales que hay en el interior de su próstata le pueden afectar a su calidad de vida, o no.

El tratamiento hormonal, que en el telediario de RTVE se mencionó como "uno de los más eficaces, combinado con la radioterapia", se indican en tumores más agresivos, o más extendidos, o en personas más añosas. Ni mucho menos está indicado en los tumores menos agresivos. De todo ello, querido lector, se podría hablar largo y tendido, pero estas pinceladas quiero que sirvan para que la población general tenga unas ideas correctas y adecuadas sobre este problema de salud tan frecuente, y no, todo lo contrario, lamentablemente, a través de una cadena pública de televisión, en el horario de mayor audiencia y en domingo.