La venganza de la gota fría ha devastado ciudades y campos de varias comunidades autónomas, provocando destrucción y muertos. Resulta muy preocupante que aún haya instituciones y personalidades que nieguen la crisis climática, cada vez son menos, pero no faltan aún los que se resisten con argumentos absurdos. Que el aumento de la temperatura en los mares no es un factor significativo en estas catástrofes. Se derrumban montañas de hielo, deja de haber nieve en las montañas, enormes regiones en África sufren continuas sequías y las poblaciones se ven obligadas a abandonarlas. El planeta tiene sus propios cambios climáticos pero la actual crisis es responsabilidad de los humanos. La revolución industrial fue un gran progreso histórico pero las consecuencias son catastróficas. Un sistema exitoso pero que finalmente se devora a sí mismo.

La crisis climática es una calamidad y hay un presidente, de un gran país, que contribuye de manera irresponsable a empeorarlo. Ese presidente es Donald Trump y el país Estados Unidos. Hoy por hoy las armas nucleares son menos peligrosas, son más controlables. Según una encuesta del diario The Washington Post casi el 80% de los norteamericanos consideran que la actividad humana impulsa la crisis climática. La Casa Blanca elaboró un informe de 1.656 páginas con la colaboración de distintas agencias de la administración, que detalla los efectos devastadores de esta crisis. La respuesta del presidente no se hizo esperar. Manifestó «no me lo creo», es «un cuento chino», pero se ha permitido dudar. Propone construir un muro que rodee el país y lo aísle térmicamente (otro muro). Y además, mientras tanto, poner aire acondicionado en las calles.

La humanidad está en peligro.