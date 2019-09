El populismo de los indignados

La crisis mundial del 2008 llevó a muchas familias al paro, a la disminución de sus ingresos y a un futuro incierto para los padres y para sus hijos, lo que dio lugar a una falta de expectativas y a un estado de ánimo de indignación, cuando no de frustración. En este ambiente de indignación, en muchos sectores de la sociedad, fueron apareciendo diversos movimientos sociales y políticos que podemos llamar populismo. El populismo se caracteriza por la aparición de algunos líderes que prometían romper con el pasado y crear una sociedad más justa, considerando que las soluciones no eran de izquierdas ni de derechas, sino defender los intereses del pueblo frente a las élites políticas, los de abajo frente a los de arriba. En el populismo debemos de distinguir un populismo nacionalista y un populismo radical antisistema.

Trump con su «America first», contra la competencia comercial internacional, romper los convenios internacionales y el aislacionismo cerrando sus fronteras frente a la inmigración; el Brexit con su «Europa nos roba»; Salvini, presidente de la Liga del norte con su «Cierra Italia», y en España con el movimiento separatista catalán con su lema «España nos roba»; todos estos movimientos corresponderían perfectamente a este denominado populismo nacionalista, con su básica distinción de los nuestros, nuestro modo de vida, nuestra cultura, frente al peligro de los que vienen de fuera, la pureza de la raza o identidad lingüística.

Por el lado del populismo radical antisistema aparece el Movimiento cinco estrellas italiano (M5S), o el español de Podemos (actual Unidas-Podemos). En principio parten de que ellos no son ni de izquierda ni de derecha y los actuales partidos son simplemente casta, que ellos son transversales, incluso el M5S se define como post ideológico, la solución no está en la derecha ni en la izquierda, sino en defender a los de abajo frente a los de arriba, la democracia actual está desvirtuada y se precisa una democracia directa, de los barrios, asociaciones, sindicatos, sociedad civil, y las manifestaciones en la calle, como en España su origen fue el 15M que se hizo en la época de Zapatero y curiosamente desaparecido con Rajoy. Coinciden en tener jefes carismáticos como el cómico payaso Beppo Grillo o el profesor Pablo Iglesias, que aparece en ceremonias oficiales con camisa arremangada y pantalones vaqueros viejos. Los dos prometen una reducción de su sueldo como ejemplo de una vida austera, no permiten endeudarse con los bancos, sino recibir pequeñas donaciones de los ciudadanos.

El movimiento italiano M5S formó gobierno con la extrema derecha de Salvini, pero ante el escándalo de la actuación del jefe de la Liga Norte, ha hecho coalición de con PD el partido socialdemócrata. El movimiento español UP ha terminado por unirse con los comunistas e impedir por dos veces un gobierno socialista.

En estos movimientos es muy importante la figura del líder y, aparte de su teatralidad y atracción en las masas, su figura debe destacarse, así tenemos el flequillo de Trump, las pelucas de Boris Johnson y Beppo Grillo o la coleta de Pablo Iglesias. En su alarde de machos alfa no dejan de provocar con sus frases muchas veces insultantes. Trump con sus frases machistas («la cogería del coño...») y llamando delincuente a Hillary Clinton. Los insultos de Boris Johnson famosos en toda Inglaterra quien dijo de la misma Hillary que parecía una enfermera sádica en hospital mental o llamando gallinácea al jefe de la oposición, y los insultos sexistas de Beppo Grillo. Pablo iglesias dijo la frase de que a Mariló Montero «la azotaría hasta que sangre» y luego rectificó disculpándose que le daba vergüenza. Afinidades curiosas entre los populistas, sean de derecha o de izquierda.

El fracaso del capitalismo liberal justifica la aparición de los indignados y toda su crítica, pero los intentos del populismo conducen igualmente al fracaso, sólo un nuevo sentido de la democracia representativa y una solidaridad progresista nos puede conducir a una sociedad un poco mejor y más justa.