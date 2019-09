Propuestas para encauzar un despropósito

Dice un dicho popular que lo que mal empieza, mal acaba. Desde luego, en el caso del Observatorio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante, situado en la Vía Parque, este aforismo se cumple a la perfección, ya que este edificio encarna, desde que se planificó bajo el mandato de Sonia Castedo, todos los errores, disparates y torpezas que no deben cometerse en una infraestructura municipal y en el gasto de recursos públicos.

En el año 2010, alguien tuvo la ocurrencia de construir un edificio para albergar un pomposo Observatorio de Medio Ambiente, sin que desde el principio estuvieran claras sus funciones. El coste inicial del edificio ascendía a cerca de un millón de euros, solicitándose fondos europeos del programa Feder, estimándose su finalización para 2013. De manera que, siendo concejala de Medio Ambiente Asunción Sánchez Zaplana, del PP, se encargó el diseño de un edificio estrambótico que parece responder más al ego del arquitecto que a las funciones para las que pudiera estar destinado, con un derroche de materiales y espacios sin lógica racional, como muy bien señaló el ingeniero Florentino Regalado en un artículo publicado en este mismo diario, con el título El observatorio fantasma, en enero de este año.

La empresa de Madrid que ganó el concurso inició la construcción, aunque reclamó al poco tiempo una ampliación del presupuesto, parando las obras al no obtenerlo e iniciándose un contencioso judicial con el Ayuntamiento. Cuando en el año 2013 Luis Barcala asumió las competencias de Medio Ambiente en el Ayuntamiento, heredó el contencioso legal y resolvió la adjudicación a la constructora por incumplimiento de los plazos de ejecución, al tiempo que los tribunales reconocieron el pago de los costes de ejecución de la obra a la empresa, pero negaron la indemnización que reclamaba. Pero los plazos corrían y se estaban incumpliendo los límites fijados por Bruselas para poder financiar la obra.

De manera que cuando el nuevo tripartito de izquierdas accedió al gobierno municipal, en junio de 2015, se encontró con una obra sin acabar, sin un contenido claro y con la urgencia de terminarla para no perder la subvención solicitada a la UE. Se buscó una nueva empresa constructora para reanudar las obras, mientras el entonces concejal de Medio Ambiente, Víctor Domínguez, de Guanyar, aseguraba que el edificio se pondría en marcha «a medio gas» a principios de 2017 para no perder las ayudas y el concejal de Coordinación de Proyectos, Natxo Bellido, de Compromís, afirmaba que el edificio se terminaría en tiempo y forma para esa fecha. Pero esto finalmente no sucedió y se perdieron 64.000 euros de la subvención europea. Cuando el tripartito se rompió, el concejal socialista Fernando Marcos asumió las competencias en Medio Ambiente y puso en marcha algunas actividades en un edificio que seguía sin estar terminado y sin equipar por completo. Hasta el punto que cuando el PP obtiene de nuevo el gobierno municipal, los concejales socialistas criticaron problemas de accesibilidad, climatización e inadecuación de las instalaciones, además de amenazar con ir ante la fiscalía para denunciar supuestas irregularidades, algo que nunca hicieron. Mientras tanto, los concejales de Ciudadanos solo han dicho en todo este periplo que la culpa es del PSOE.

Nadie se salva de este disparate y de un edificio fantasma que nunca ha tenido una definición clara de contenidos. Y para colmo, el Ayuntamiento está desarrollando actividades medioambientales como cursos, talleres, visitas guiadas o voluntariado ambiental en otro equipamiento municipal, el Centro de Educación Ambiental (CEAM) del Benacantil, demostrando la inutilidad de este mamotreto tan feo como vacío.

El disparate está claro y las responsabilidades son muy amplias. Pero como en otros casos, no basta con identificar los errores para tratar de aprender de ellos, algo que en Alicante parece no ser posible. Resulta urgente realizar propuestas positivas para evitar que este edificio, que nunca debió construirse, se convierta en un nuevo problema para Alicante, como ha sucedido, por ejemplo, con el acuario de la plaza Nueva. Y aquí formulo la mía.

Considero importante que todos los grupos municipales, en el gobierno y en la oposición, impulsen una comisión de trabajo para llegar a un acuerdo conjunto sobre el edificio del Observatorio Medioambiental, con una revisión de sus instalaciones junto a una redefinición de sus usos y finalidades. Debe ser un acuerdo a largo plazo y, por ello, debe ser respaldado por todos los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento. Al mismo tiempo, si se considera como una urgencia trabajar firmemente contra la emergencia climática, y en la medida en que desde la Universidad de Alicante se dispone de un Laboratorio de Climatología, dirigido por el prestigioso profesor Jorge Olcina, con investigadores, así como un programa académico, el Ayuntamiento de Alicante debería llegar a un acuerdo con la Universidad para que el edificio albergue un centro municipal contra la emergencia climática y medioambiental, en un sentido amplio, que desarrolle una agenda propia para la ciudad de Alicante y su Ayuntamiento en estas cuestiones, mediante un programa de trabajo conjunto con la Universidad de Alicante.

Es tanto lo que se podría hacer a nivel municipal en este campo, algo que ya han demostrado ciudades como Vitoria, que ver este edificio cerrado, vacío y sin ideas es un insulto a los ciudadanos y una negligencia en la gestión de los recursos públicos.