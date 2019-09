Esto es la financiación

Esta semana la ministra de Hacienda, sucesora del tan denostado Montoro, cuyo fantasma debe andar bajo las alfombras del Ministerio, no encontró un rato para reunirse con el President de la Generalitat. No sé si su agenda ha hallado un hueco en el tiempo que va desde que escribo esto y usted lo lee. Pero el día previsto, vaya por Dios, tenía que negociar con Unidas Podemos. Lo que es mala suerte: meses rehuyendo esa negociación y haciendo malabares y en el momento de hablar de la financiación del pueblo valenciano está reunida. Para nada, como se vio. Y como se sabía perfectamente. He hablado de «pueblo valenciano», así, enfáticamente, porque la ocasión lo requiere. El desaire al Molt Honorable se le hizo también a usted y a mí. Todo sea por la patria común de los españoles, tan desgobernada por no querer hacer lo que aquí es posible y positivo. Por más que algunos se enfaden, decir que el PSPV tiene un problema bien gordo con el PSOE -o con Pedro Sánchez, o con Redondo, o con Ábalos- es ya una parte esencial de la ecuación política. La otra parte esencial es que el PSPV, en cambio, no es un problema para el PSOE. Y eso, cuando el PSPV gobierna en coalición aquí y el PSOE juega al «O César o nada», es francamente grave. Para el País Valenciano y para España, empeñados los jefazos madrileños en ignorar a una Comunidad de cinco millones de habitantes.

A partir de ahí, lo que se quiera. Todos los matices habidos y por haber sobre recortes, dificultades para reunir el Consejo de Política Fiscal, o sobre lo que pudo haber sido y no fue si se hubieran aprobado otros Presupuestos. Todo eso es verdad. Y no lo es. Y no lo es porque la verdad, en situaciones tan complicadas, es tan cambiante como permiten los líderes que se suben a un burro ciego, a ver si acierta a llevarles a algún sitio que les interese. Hay numerosos milagros medievales que empiezan así. He leído esta semana un libro que analiza lo que hemos dado en llamar la «posverdad» y una de las conclusiones más importantes que resaltan los especialistas es que la falsedad que parte de la manipulación de datos no se combate eficazmente con la acumulación de datos ciertos. Lo que la afirmación impone es aprender otras maneras de presentar la realidad, en el marco de otras maneras de hacer política. Machacar con cifras impresiona al principio: luego aburre. Por eso ahorraré los antecedentes sobre infrafinanciación: el interesado ya los conoce. Nadie niega que somos la Comunidad peor financiada. Y esto es lo más grave: ni nos discuten. Como Ulises en la cueva de Polifemo: somos Nadie. Y no podemos seguir cayendo en la trampa de convertir la disputa en un problema técnico, en afinar al céntimo o al decimal.

Lo que hay que destacar, ante todo, es que somos una Comunidad pobre. Pese a las Estrellas Michelín, nuestras fiestas tan aclamadas, la horchata y la potencia de nuestras gotas frías. Y somos cada vez más pobres. Y no nos lo creemos. Y presumimos: para nosotros mismos seguimos siendo superguays riquísimos. Y afuera nos toman la palabra: como aquí no se vive en ninguna parte. ¿Para qué mejorar las cifras? Si acaso para más carreteras y trenes. Lo que está, en general, bien. Pero lo que necesitamos es inversión que permita atacar la desigualdad. Una sociedad pobre tiene más pobres y es más discriminatoria. Eso nos está pasando. Y eso ataca a la cohesión social y a la formación de un capital humano que permita el despegue económico. No quiero ni pensar en una nueva crisis.

Pero lo nuestro no deja de ser un experimento de resistencia de materiales al que nos somete la élite neocentralista del Estado. No encontrará usted a nadie más enemigo que yo de las teorías conspiratorias, y no creo que haya un grupo de presión organizado en este sentido. Pero hay una red dispersa, económica, informativa y cultural, que penetra en los partidos españoles, aturdidos por el problema catalán, para lanzar mensajes que, en conjunto, convergen en fomentar la debilidad del Estado Autonómico desde una fuerte perspectiva neoliberal.

No creo que el Estado de las Autonomías esté en peligro, porque se han generado suficientes élites y liderazgos particulares, intereses y convicciones ideológicas, como para que su anulación sea posible. Pero está en peligro aquello en lo que las CC AA han triunfado, más que el Estado español, en toda su preclara Historia: por una razón o por otra, las comunidades se han convertido en edificadores y sostenedores de la sociedad del bienestar. Un bienestar débil, pero parangonable al de otros Estados europeos. Para algunos «lo autonómico» es un freno al negocio: es más difícil, desde la cercanía, privatizar colegios, hospitales o sistemas de seguros. Por eso, todo ataque frontal a las autonomías es un ataque a la sanidad, las políticas sociales inclusivas y la educación. Esto no es una afirmación ideológica: los recortes en financiación que impone el centralismo deben hacerse, necesariamente, por su magnitud, en estas materias, condenando a los más vulnerables al capricho o a la ineficacia de los gobiernos de España. La afirmación que centralizar esos servicios -mejor dicho: esa garantía de Derechos Fundamentales- sería más útil y barato no puede aportar ninguna prueba. En todo caso, siempre tendrá, en un estado como España, un déficit: la lejanía entre la ciudadanía y los centros de toma de decisiones. Eso, en este momento, es una pieza clave para el buen gobierno y la transparencia.

Esto es lo que hacen con nosotros, los valencianos y valencianas: por razones diversas fuimos con la pólvora mojada al último reparto autonómico. Y desde entonces somos fichas de una partida en la que a los «grandes partidos» sólo nos tendrán en cuenta si articulamos un movimiento crítico sostenido y penetrante. Esto es poder: no es nada personal, ya digo, sólo negocios. Por eso tenemos que ser antipáticos. Nos cuesta, porque somos de natural amable y jaranero. Pero no hay otra. Que Ximo Puig se lo diga a la ministra, cuando ella encuentre un rato. Y si hay elecciones no sé cómo nos lo van a explicar. Pero lo harán. Ya verá usted: unos con banderas y otros con proverbial serenidad, todos nos dirán que qué le vamos a hacer. Entonces no apele a la dignidad, que se enfadan y tiran a dar.