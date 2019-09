No rendirse

veces la gente consigue sus objetivos a base de insistir. Es el caso de la nueva presidenta de la Federación de Hogueras, Toñi Martín-Zarco, que ha logrado la presidencia a la tercera intentona. Considero que es de justicia felicitarla por este éxito que se le estaba resistiendo y por el que ha luchado desde hace tanto tiempo. Me parece un buen ejemplo por dos motivos, en primer lugar, porque en casi un siglo de vida de las Hogueras ninguna mujer había alcanzado esta máxima responsabilidad de las fiestas mayores de nuestra ciudad. Como si las mujeres únicamente pudiéramos ponernos monas con la indumentaria tradicional, pero no así dirigir el cotarro, que hasta este momento se nos resistía como un coto privado masculino. Y era este sin duda un vestigio de otra época, en que la mujer sólo sonreía y decía adiós con la manita mientras le ponían la alfombra roja, pero sin tener en el fondo el mando en plaza. No olvidemos que el sueño de muchas féminas alicantinas consiste precisamente en llegar a ser bellezas o damas de su hoguera, deseo muy respetable por más que otras mujeres tengamos otras aspiraciones. Espero que la presencia de la mujer al frente de este tipo de instituciones se normalice lo antes posible, aunque seguramente tengamos que seguir evolucionando y hayan de pasar años para lograrlo. En todo caso, particularmente espero que la nueva presidenta imprima carácter a su mandato y que se haga notar algún cambio y puesta al día en la fiesta.

En segundo lugar, la victoria de Martín-Zarco me parece meritoria porque encierra algunos valores dignos de admiración. El hecho de que no se detuviera ante la adversidad, la resiliencia que ha demostrado, entendida como capacidad de superar las derrotas previas, que hizo que se volviera a presentar por tercera vez para lograr su sueño, es una virtud destacable. No se rindió, como nos instaba a hacer Mario Benedetti.

Nos demuestra que en muchas ocasiones el que la sigue la consigue, lo que viene a ser una llamada a no dejarnos vencer por el desánimo ante las dificultades y los problemas, y que evidencia la capacidad de superación ante algunos retos que se nos resisten en un principio. Muchas veces tiramos la toalla a la primera de cambio, pero la insistencia de Martín-Zarco lo que ha demostrado es que querer es poder.