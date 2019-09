Hay noticias que te dejan helada: «Hallan el cadáver en descomposición de un sexagenario en su casa en Llíria», el hombre llevaba fallecido al menos dos semanas. ( Levante 05.09.2019); ese mismo día en Madrid, el artículo «La soledad, un cadáver y un perro» ( El País 05.09.2019) cuenta que un perro se come parte de un pie de su dueño que había muerto un mes atrás sin que sus vecinos se dieran cuenta. Matías tenía 56 años, padecía cáncer y una vida repleta de desdichas nos narra el desgarrador artículo. Es duro constatar el denominador común de estas noticias: personas que viven y mueren solas; la soledad, denominador común de nuestro ajetreado mundo. El lunes, Ángels Barceló iniciaba su andadura radiofónica matinal con un programa dedicado a la soledad, un problema del siglo XXI. La soledad que no es buscada es uno de los retos de los países ricos.

Uno de cada diez hogares españoles está habitado por una persona mayor de 65 años que vive sola. Casi dos millones de personas mayores de 65 años viven solas en España. De esas, siete de cada diez son mujeres que viven una soledad crónica. Hay 850.000 personas mayores de 80 años que viven solas y la mayoría son mujeres. Estamos ante un problema de género: hay una mayoría de mujeres porque tienen una esperanza de vida mayor y el hecho de haber ocupado un menor espacio en el espacio público, reduce su red social cuando llegan a mayores. Esto es, al menos, lo que apuntan los expertos. Pero la soledad no sólo afecta a las personas mayores. Se considera muerte en soledad, según los forenses, cuando el aviso no lo da un familiar. Lo llamativo es que, en muchos casos, han transcurrido entre 15 y 30 días. Los forenses quieren visibilizar el tema, quieren que se publiquen estadísticas de las personas que fallecen solas para que la sociedad tome conciencia del problema. Porque los datos van a más y en otros países han tomado medidas. En EEUU, la soledad es un problema social y lo han convertido en un negocio. Las compañías de seguros ofrecen en sus planes de salud realizar llamadas telefónicas semanales o visitas al hogar. En Reino Unido, han creado un Ministerio de la Soledad.

Javier Yanguas, psicólogo y director científico del Programa de mayores de la Fundación «La Caixa» piensa que los programas de acompañamiento no son la solución y que el reverso de la soledad no es sentirse acompañados sino tener unas buenas relaciones sociales. Tenemos una sociedad demasiado individualizada, es una tendencia social porque relacionarnos con los demás, en armonía, es a veces demasiado complicado. Nuestra sociedad ha cambiado. Ya no es aquella en la que nacías, crecías y vivías en el mismo barrio. Hemos cambiado el barrio por el mundo y las formas de vida no son las que eran; los hijos se marchan a estudiar o trabajar fuera; aconsejamos a nuestros mayores que sean celosos de su intimidad y no abran a desconocidos, por seguridad; y nos olvidamos de un último factor, se ofrece un modelo negativo del envejecimiento: cuando te haces mayor, dejas de ser útil. Merche Robledo, de 86 años, entrevistada en el programa de radio decía: «Yo estoy sola y hablo con mis hijos cuando me llaman por teléfono». Es una realidad demasiado frecuente.

Parece que se impone una estrategia nacional contra la soledad no deseada que vaya más allá de la atención asistencial, con medidas transversales entre ministerios y administraciones. Además de los programas de acompañamiento de los servicios sociales y otras entidades como Cruz Roja o Cáritas, necesitamos un cambio de mentalidad, propiciar y aumentar la convivencia intergeneracional en las grandes ciudades, a la vez que se exploran nuevas vías para paliar la soledad. En las ciudades, se están debilitando las redes de apoyo social, y algunas personas mayores no conocen a nadie de su escalera. En las zonas rurales aún es más duro. Los pueblos envejecen y las casas están alejadas unas de otras.

Más allá de las iniciativas que existen en algunos ayuntamientos, en universidades, las que llevan a cabo oenegés, se me ocurren preguntas y reflexiones en voz alta que afectan a Educación, un ámbito que conozco. Leo estos días que el encarecimiento del alquiler, y su escasez, es una traba más para los estudiantes universitarios. Los precios del alquiler suben y los de las residencias universitarias también como consecuencia de lo primero. En nuestras ciudades universitarias (Alicante, Elche, Sant Vicent del Raspeig) quizás se podrían normalizar las propuestas de convivencia intergeneracional, si se desarrollan políticas adecuadas. Leo en este mismo periódico que Torrevieja es uno de los municipios donde más se ha encarecido el alquiler; el alquiler vacacional tiene algo que ver en ello. Torrevieja es uno de los municipios de la provincia que cuenta con más hogares habitados por una sola persona y que tiene una población mayor de 65 años por encima de la media española. No es ciudad universitaria, aunque tiene una Sede, pero cada año recibe a una cantidad de profesorado interino como tantos otros municipios del sur de la provincia. ¿Por qué no ofrecer una red de hogares de personas solas a este profesorado itinerante? Tenemos la obligación de innovar y de explorar medidas que tengan en cuenta esta nueva realidad. Tal vez no habría que esperar a que las personas solas lo reclamen; ofrezcamos nuevas formas de vida y convivencia porque la soledad voluntaria está muy bien, pero la sensación de permanente soledad no deseada es una carga para quien la sufre y un remordimiento para el familiar que, aunque quiera, no puede estar cerca.