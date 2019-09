Despistes que hay que evitar

La semana pasada fue noticia que, por parte de una brigada del Ayuntamiento de Elche, se procediera a una limpieza de los restos arqueológicos aparecidos con motivo de las catas realizadas en el Mercado Central. A pesar de la importancia que estos pueden tener en una ciudad con tan pocos ejemplos destacables, la sensación de abandono y menosprecio hacia los mismos era evidente. La acumulación de basura y, especialmente, el crecimiento de vegetación salvaje de grandes dimensiones que, a su vez, los dañaban con sus raíces, era patente. Los vecinos, comerciantes y personas preocupadas por ello así se quejaban hacía tiempo. Tan sólo después de que «Salvem el Mercat» denunciara la situación a la Consellería, al comprobar que no se solucionaba, y que desde Valencia se instara al Ayuntamiento a actuar u obligar a la concesionaria a hacerlo, ha decidido éste adecentar la zona.

Llama la atención que una situación así, en pleno centro de la ciudad, con el horrible efecto visual que suponía, y encima de unos restos arqueológicos de los que se espera que Conselleria valore su importancia a efectos de su conservación, y evitar así que la construcción de un aparcamiento los haga desaparecer para siempre, se haya mantenido hasta que un colectivo ciudadano lo denunciara. ¿Nadie en el equipo de gobierno, y ni siquiera en la oposición, veía el estado en el que estaban dichos restos y la imagen que daban?. Con la cercanía al Ayuntamiento es difícil de creer. Es cierto que, ahora, se camina mucho mirando el móvil, enviando mensajes, tuiteando, etc. Pero de ahí a que hayan pasado meses en esa situación es difícil de justificar. Suponiendo que no es por menospreciar los restos hallados, deberá ser causa de algún despiste masivo municipal. Es, un poco, lo que también pasó en la calle Ánimes, después de que la concesionaria de la obra del Mercado volviera a taparla después de hacer unas catas. Lo hizo tan deficientemente que el Ayuntamiento, siempre tras las quejas de vecinos y afectados, tuvo que intervenir para adecentar la misma. ¿Que por qué hubo que esperar a ello?. Probablemente por otro despiste: la calle es pequeña, los responsables de evitarlo van deprisa, ocupados en otros menesteres y pasan estas cosas.

Se acumulan los «despistes» con esta actuación. Ya pasó con la aprobación del expediente del nuevo Mercado y su aparcamiento de más de 300 plazas en época del PP. A pesar del previsible impacto negativo que iba a suponer, en una zona tan sensible e inadecuada para ello como es el centro de la Vila Murada, y de que iba a complicar el tráfico en toda la zona, el expediente se aprobó en base al Estudio de Tráfico que se decía que allí figuraba. Lo curioso es que dicho Estudio de Tráfico parece que no estuvo nunca. Así es más fácil adaptarse a él. Ni el Ayuntamiento del PP dijo ni «mú» del asunto, ni el siguiente del PSOE y Compromís, se dieron cuenta de tal omisión, que hubiera sido destacable. Tuvo que ser, de nuevo, «Salvem el Mercat» y Ágora, entre otros colectivos, quienes denunciaran la no existencia del mismo. Probablemente fue otro despiste masivo el que impidió estudiar el expediente y comprobar dicha ausencia. Una lástima por lo que nos hubiera evitado.

Es verdad que los despistes no aparecen sólo con las actuaciones del Mercado. A título de ejemplo también se puede citar lo que pasó con el famoso hotel de Arenales. A pesar de lo grande del edificio, tuvo que ser un ciudadano particular y otro colectivo el que denunciara que lo que allí se estaba haciendo era más una reconstrucción que una rehabilitación. Tampoco el Ayuntamiento se había dado cuenta. El Ministerio, en época del PP, tuvo que paralizar la obra, previo expediente de infracción. Otro despiste insólito.

Sería positivo que el nuevo Ayuntamiento prestara más atención a estas cuestiones. No deberían repetirse los despistes en estos temas. El impacto negativo en todo Elx es más que evidente y, en la mayoría de los casos, podrían haberse evitado.

Que ahora, como ya se dijo en 2015, resolver bien el tema del Mercado Central sea prioritario para el equipo de gobierno, como acaban de declarar, debería convertirse en realidad. Negociar una solución pactada que no contemple construir un impactante parking en pleno centro y que destruya parte de lo que queda de nuestro patrimonio histórico, sería positivo. Y, si no hay acuerdo, deberán ser Consellería y Ayuntamiento quienes asuman la defensa de nuestra ciudad y aprobar medidas para evitar que se construya algo tan dañino a los intereses generales de todos, y hacerlo con decisión y sin más despistes.