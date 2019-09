¡Quiero un móvil!

No hace mucho estuve hablando con mi amiguete Allphone Salinas sobre las excelencias/bondades de un nuevo «selular» del que hablan maravillas, sobre todo porque, dicen, tiene tres cámaras para hacer fotos, es más rápido que los pistoleros de Marcial Lafuente Estefanía, tiene no sé cuántos megas y más memoria que las computadoras centrales de la NASA y la CIA juntas, además de subir a la nube no sé qué, porque, entre otras cosas, no sé qué coño es la «nube», a no ser que sean las que nos joden una tarde/noche furtiva con los amigotes o esas que la jodía avioneta «fumiga/gasea» para que no llueva o las que están tan bajas que no nos dejan ver los desaguisaos que hacen nuestros desgobernantes, que no son pocos -los desaguisaos, digo-. Y me acordé de aquellos terminales/selulares que, antes, sólo servían para hacer o recibir llamadas, porque los que recibían y mandaban mensajes de texto sólo eran para unos pocos privilegiados; a saber, los pudientes y los señoritos que fardaban más que John Travolta en Grease.

Siempre soñé -«anoche, cuando dormía/soñé, ¡bendita ilusión!/que una fontana fluía/dentro de mi corazón» ( Antonio Machado)- que tenía un móvil de última generación y que me salía por la patilla. Y soñé que las facturas, por el consumo, las pagaban otros. ¡Eso si es tener tarifa plana y llamadas ilimitadas!. La dicha, en mi sueño, era total, porque, además del mío, esos otros -los que lo pagaban- también se hacían cargo de los de mi familia y los de mis colaboradores; a saber, mis asesores, porque, en ese sueño, recuerdo que ocupaba un cargo público, con derecho a despacho oficial y móvil para mí y los míos, entre ellos mi pareja, mis hijos, mi suegra -que no tengo-, la vecina del quinto -¡la del octavo no, por favor!-, el fotógrafo, el asesor jurídico que no asesora, la empleada de hogar y el adiestrador de mi perro, con quien tengo contacto diario para saber si el can progresa adecuadamente en sus clases del grado medio -porque mi mascota, en esa ensoñación, estudiaba idiomas, por si me tuviera que sacar de algún apuro/aprieto, que no apretón, y porque ¡quién sabe lo que puede pasar!-. Ya lo decía ET: ¡teléfono!; ¡mi casa!.

El problema vino cuando me caí de la cama y me desperté, porque fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía móvil oficial y de que el mío, el de «toa» la vida, me lo querían requisar. Mi compañera, sin saber por qué, sí lo devolvió, aunque no borró los archivos y to el mundo se ha enterao de asuntos muy importantes para el futuro de mi carrera política -casi secretos de estado-, tales como fiestas familiares, visitas a parques temáticos, cumpleaños. Y ¿a quién y por qué devolvió el móvil?. ¡Todo era un sueño y va la pava y lo devuelve!. Yo por si acaso, aunque no sé exactamente quien me lo puede reclamar, diré que me lo han «robao», pero, tal y como están las cosas, creo que no va a colar, porque los que mandan -en el sueño- son unos cobroncetes y van a por mí. ¡Qué les he hecho yo para merecer este trato!.

Y, entre «jajas» y «jijis», conocí a Rosa García -la siudadana- y, en Mamalú, -¡esto no era un sueño!- a Manolo Sala, que se presentó como un señor, hasta el punto de que materializó/escenificó su «savoir faire» (saber hacer, para quienes no chapurreen el gabacho/franchute) con un tesoro al que bautiza como «Señorío de Jaime Rosell». ¡Nano; oro líquido!. Lo que pasa es que otro amiguete, Pepe Domingo, se picó, en plan Sergio Ramos marcando a Messi o Neymar, y me mandó una «muestra de su Maigmó», para hacer una cata. ¡Moltes graçies, amic! ¡Fue un día fructífero!. Estuve con la «brujita buena», Antonia Moreno. ¡Hablamos de to!. ¡Bueno de to, de to, no!, porque no me quiso contar algo que dejó caer/en el aire, con ciertas reservas y mucho misterio, Pepe Sesca. Pregunté, pero no obtuve respuesta. ¿Sería porque estábamos en la barra de un bar y lo que pasa en el bar se queda en el bar?. El caso es que, como asegura el refrán, «lo que hoy no consigues pagando, mañana lo tienes gratis». ¡Y me enteré, aunque no sé si será cierto!. Me contaron que Antonia ha dejado la Dirección General de Cooperación porque está en la rampa de salida para ser Subdelegada del Gobierno Valenciano en Alicante. Insisto, ¡no sé si será verdad!. ¡Joder, seguro que le dan un móvil oficial y me llama pa desmentírmelo!