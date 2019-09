El miedo del político

Estamos atravesando una peculiar situación política en nuestro país, y duele observar que nuestros representantes políticos, a pesar de sus incesantes declaraciones en cuanto al beneficio del pueblo español, éstas se translucen más en declaraciones demagógicas que en un verdadero deseo.

Precisamos de nuevas directrices y de direcciones objetivas, de verdaderos trabajadores políticos y no de figuras de exposición mediática, confiemos pues que aquellos que nos representen están obligados a actuar con lealtad y dedicación al ciudadano que cedió su voto, y que al mismo tiempo sean conscientes de que a pesar de las diferentes ideas políticas de cada uno de los ciudadanos hay un deseo generalizado, ¡la paz, el trabajo y el bienestar social! El actual representante político ha cambiado la forma de entender política, pero no es ello lo más lamentable, sino que los ciudadanos dentro de nuestro vivir parsimonioso lo estamos aceptando como algo lógico, y verdaderamente, ¿es lógico que nuestros representantes políticos se parezcan más a figuras de los programas del corazón, con sus dimes y diretes, que personalmente no estoy en contra, pues tienen su público y la libertad de escoger camina con ello.

Absolutamente toda la problemática, económica, social, jurídica, legislativa, ejecutiva se nos vende por medio de la presencia mediática de los políticos en los medios de comunicación, se arrastran a ellos como la gota de agua que calme una insaciable sed de protagonismo. Y siento vergüenza ajena cuando observo su ridícula presencia, no ya las primeras figuras, actualmente hasta segundones sin ninguna relevancia jerárquica exponen su perorata mediática. Mentiras y tú más que yo, tu vida privada, tus equivocaciones, eso personalmente no es para mí la realidad de un político, es la expresión de una bajeza moral. La destrucción por tus actos. El ciudadano no debe ni tiene el por qué ser objeto de estas actuaciones de una baja preparación cultural.

¿Es lógico que por medio de comunicaciones en los móviles se expresen decisiones políticas o conozcamos los ciudadanos lo que políticamente se trate en reuniones que deben ser privadas?, o peor aún que estos representantes se insulten por medio de sus aparatos móviles y que se haga público ¡ni público ni privado! Eso es de verdadera vergüenza, así se espera canalicen la educación de nuestros hijos. Para esos caminos no se necesitan alforjas. Y cuando digo alforjas me refiero en la que se guardan esos sueldos que cuando se nos hacen público provocan la comparación con aquellos de nosotros que nuestras manos muestran el trabajo duro que las encallece para poder llevar a los nuestros una mínima parte comparativa con aquellos que en sus butacones pasan el tiempo viendo el móvil o votando cuando se les requiere.Pero es momento de entrar en detalles, y lo mejor es por referencia jerárquica comenzar por la más alta, el Presidente del Gobierno, el cual nos está dando una imagen de una falta de decisiones, o todo lo contrario de decisiones ya tomadas pero que las difumina de tal modo que a los ciudadanos nos crea un síndrome psicológico de que si nos toma por ignorantes o es que verdaderamente con tanto que el pueblo está concediendo llega un momento que nos resbala lo que se haga o diga, espero no sea así y al final sea mayor el remedio que la enfermedad.

Pero no acaba ahí el problema, jóvenes dirigentes políticos que no saben lo que es que sus manos estén endurecidas con los callos del trabajo, que la falta de experiencia se les nota en cada uno de sus pasos, y no hago diferencia de partidos ni de ideas políticas, por cuanto en la actualidad el camino político está más lastrado de conseguir el beneficio económico del sillón, que la paz, el trabajo, la educación, la sanidad, el bienestar del ciudadano, el que nadie pueda alegar que no tiene techo que le cubra, ni dispone de medios para llegar a fin de mes, los dependientes, y otras muchas más circunstancias que son prioridades del pueblo y no verles a ustedes como niños de pañales discutiendo por el chupete.

En consecuencia localmente, en nuestra querida ciudad de Elche no quiero omitir mi pensamiento, pero creativo, no soy partidario de una crítica destructiva, a nuestros representantes con todo mi respeto, les rogaría perdiesen el miedo a tomar decisiones y menos en una ciudad que si ha subido ha sido por las decisiones tomadas por sus empresarios y trabajadores.

Hay ciertos asuntos que deben ser solucionados de forma inmediata, el del Mercado Central, que está aportando una pobre imagen de nuestro centro, la queja de las personas discapacitadas, que existen pero no se oyen por prudencia, y otros asuntos que están pendientes y que ustedes conocen mejor que nadie. Señor alcalde le repito con respeto le sugiero que adopte las decisiones que crea prudente se deben realizar ya. Hay que perder el miedo a perder el sillón y a poder equivocarse, pero si no quiere equivocarse mejor es no hacer nada, y si nuestros representantes no hacen nada digo yo para que los queremos.