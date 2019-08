Premorir a los padres

Impactante ha sido el reciente fallecimiento de la hija del exseleccionador de fútbol de España Luis Enrique, que con tan solo 9 años de edad se nos ha ido con una muy dolorosa enfermedad, absolutamente injusta. Pero más en una niña que solo había vivido 8 años, y el último con un gran sufrimiento que nadie querría para uno de los suyos. Durísimo tiene que haber sido para nuestro exseleccionador como padre, y su mujer, vivir los meses que han estado junto con su hija viéndola sufrir impotentes, y con tan corta edad de la niña. Porque no debe haber dolor más grande en la vida que ver morir a un hijo, y más con tan corta edad.

Si ya de por sí es duro ver morir a los padres, este dato es más habitual por razones de edad, porque llega un momento en el que todos nos iremos. Pero lo anormal es morir antes que tus propios padres, lo que está ocurriendo cada vez con más frecuencia, porque enfermedades mortales que antes tenían los adultos se están reproduciendo en edades muy tempranas, al igual que graves accidentes que sufren muchos menores que fallecen de forma inesperada. Así, supuestos de ahogamientos, accidentes de tráfico, u otro tipo de accidentes, inundan las noticias diarias, y más en épocas estivales, donde los descuidos en el mar o piscinas, y el mayor volumen de movimientos en carretera y la persistencia en las imprudencias de tráfico, siguen acabando con las vidas de menores que acaban convirtiéndose en víctimas de las imprudencias graves de otros en carreteras. De ahí, ese incremento de penas de hasta nueve años de prisión que se acaba de aprobar el pasado marzo para estos graves sucesos.

En consecuencia, el dolor con el que siguen viviendo muchos padres y madres que perdieron a sus hijos de forma precipitada no puede compararse con ningún otro dolor. Y se trata de sufrir lo que es insustituible, porque ver morir a un hijo no puede compensarse con nada. Ni con palabras, ni con gestos, ni con abrazos. El dolor que ha sufrido, y seguirá sufriendo nuestro exseleccionador Luis Enrique, no puede entenderse ni comprenderse, salvo que a uno le haya pasado lo mismo. Porque solo quienes están leyendo estas líneas, y han pasado por la misma situación de haber perdido a un hijo o hija, pueden asumir y valorar el dolor que deben estar sufriendo estos padres, que tienen que recurrir a un mensaje en su propia red social para tratar de comunicarse psicológicamente con su hija, y hacerle ver que ella seguirá en la mente de sus padres hasta que llegue un día en que le acompañarán donde ella esté ahora, que seguro que será en un extraordinario lugar desde el que, a buen seguro, les ayudará.

Psicológicamente hay que estar muy fuerte en estos casos, de ahí la importancia de los profesionales que ayuden a los padres en estos graves momentos, porque se van a encontrar con que ya no van a ver más a su hijo/a, con que no le van a poder ayudar más, ni preocuparse de su futuro, porque el presente se los ha llevado de forma injusta, cruel, macabra y desleal con la naturaleza y con el discurrir normal del tiempo.

No sabemos nunca, cuando vivimos, el tiempo que la vida nos ha dado a cada uno. Y no sabemos si lo quisiéramos conocer, o no, llegado el momento. Pero lo que está claro es que los 9 años que la vida le ha dado a esta niña es antinatura. Y lo mismo que los pocos años que la vida les ha dado a muchos hijos e hijas de quienes lean estas líneas y que los hayan perdido en circunstancias de todo tipo, bien por imprudencia, por enfermedades o dolosas, porque de esto último también lo hay. Y es lo más aberrante que podemos ver cuando hay padres que acaban con la vida de sus hijos.

Por eso, un recuerdo a todos esos niños y niñas que se nos fueron de forma precipitada, y a esos padres y madres que han pasado por el mismo dolor que Luis Enrique, porque ellos y ellas sí que pueden comprender lo que estará pasando. Y conocen a la perfección la insustituibilidad del hijo/a que se nos fue para siempre. Y ello, aunque estemos seguros de que siguen ahí, en algún lugar, cerca de sus padres. Y bien cerca. Porque seguro que los sentirán siempre cerca de ellos, aunque no sea físicamente.