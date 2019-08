Negociar y firmar la paz

La derrota de Pedro Sánchez en la sesión de investidura fue un duro golpe político que supone un desgaste y que debe agradecer al líder de Unidas Podemos. Por eso, resulta sorprendente que pretenda reiniciar la negociación donde se quedó

Un político alicantino amigo mío decía que: el que empieza una guerra en política, cuando se firma la paz tiene que perder algo porque si no volverá a las andadas. Las guerras no pueden salirle gratis. Es una idea tan elemental como certera que me ha venido ahora a la memoria al oír la última propuesta de Pablo Iglesias. La derrota de Pedro Sánchez en la sesión de investidura fue un duro golpe político que supone un desgaste y que debe agradecer al líder de Unidas Podemos. Por eso, resulta sorprendente que pretenda reiniciar la negociación donde se quedó. Incluso «firmar la paz» valorando la propuesta que el mismo lanzó desde la tribuna del Congreso. Aceptar los cargos- una vicepresidencia y tres ministerios- que se le ofrecieron para el gobierno de coalición más las políticas activas de empleo. Una propuesta que Iglesias calificó entonces de «humillante, irrespetuosa, nada seria, y decorativa». Partir de ahí, o aceptar esto como los términos de la coalición supondría para el PSOE una extraordinaria muestra de debilidad, sería «firmar la paz» y encajar, sin más, el golpe que supuso la derrota en la última votación de investidura.

El Partido Socialista, por contra, en esta ocasión está desarrollando una estrategia negociadora que en lugar de empezar por la discusión de la fórmula de colaboración en la izquierda- coalición, colaboración, adjudicar la vicepresidencia, etc- y con los nacionalistas, y por el reparto de cargos cómo Unidas Podemos exigió en la etapa anterior; el PSOE ha empezado por negociar un programa de gobierno. En lugar de hacerlo con el partido de Iglesias lo ha hecho con los agentes sociales de distintos sectores a los que ha escuchado en diversas reuniones. Buena parte de sus reivindicaciones se incluirán en el programa de gobierno. Unidas Podemos que se reivindica como portavoz de la «sociedad civil», y de distintos sectores se puede encontrar con un «bypass» en toda regla. Podemos tendrá difícil oponerse al programa de gobierno. Sánchez está siguiendo las recomendaciones del PNV, empezar por ponerse de acuerdo en el programa: si Unidas Podemos no quiere sentarse a hablar de esto; se le puentea adecuadamente y se escucha y recogen las propuestas de los que ellos invocan como «sociedad civil».

La segunda fase sería hablar de la formación del gobierno: como coalición en el Consejo de Ministros; con independientes; o, en el segundo escalón del Ejecutivo, secretarios de estado y directores generales. En mi opinión, en ningún caso se acercará a la última propuesta, como reclama ahora Iglesias; sería premiar al que «empezó la guerra» y ocasionó la derrota en la sesión de investidura. Ahora, además, han sido protagonistas del Pleno sobre el «Open Arms», exigiendo la comparecencia de la vicepresidenta Carmen Calvo a quien han llegado a acusar de actuar como el neofascista Salvini, la misma diputada de Unidos Podemos que la llamaba a menudo para que le informara de como iba el tema. Cuando pidieron la comperecencia : «¿Por qué lo hicieron? ¿Querían darnos una lección?», ha preguntado Rafael Simancas, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista a la formación de Pablo Iglesias. «Pues lo que han aprendido los socialistas con esta actitud -ha avisado- es que Unidas Podemos no son de fiar». Y esta «lección», ha continuado, ya la habían dado en la investidura fallida de Pedro Sánchez de julio pasado, y con anterioridad, en la de 2016. Pero además ya a finales de mayo, después de que el PSOE les apoyara para ocupar la vicepresidencia en la mesa del Congreso, votaron en contra de la propuesta socialista sobre los políticos presos. Nada tiene de particular que el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos diga que desconfía de Unidas Podemos.

Por supuesto, la repetición de elecciones no les interesa a los electores que quieren un gobierno progresista, provocaría una abstención de los votantes de izquierda. Ni a los nacionalistas, ni a la izquierda en su conjunto les conviene/ interesa que se repitan las elecciones. Tampoco les conviene a todos y cada uno de los partidos firmantes de la moción de censura, y menos que a ninguno de estos, a Unidas Podemos por su situación de desgarro interno, y debilidad. La participación directa de los «inscritos» en la práctica, en mi opinión, justifica una estructura organizativa muy débil como muestran, por ejemplo, las tensiones en Madrid y ahora en La Rioja. La repetición electoral beneficiaría a la derecha sin resolver ningún problema.