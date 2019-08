Limpieza y residuos ¿Catastrofismo, señor Barcala?

A juicio de toda la ciudad, a excepción de las declaraciones irresponsables del señor Barcala, y el vergonzante silencio sepulcral de sus aliados comparsas de Ciudadanos, estamos pasando un verano muy complicado en materia de limpieza e imagen de la ciudad. No es un problema nuevo, ni de fácil solución. Sin embargo, la terrible novedad al respecto es la actitud e incapacidad de reacción del gobierno de PP-Ciudadanos, más allá de tildar de alarmistas y catastrofistas a quienes osan criticar el estado de Alicante, -es decir a todo el mundo-, aunque sea con voluntad constructiva y colaborativa. Por eso Compromís exigirá en el Pleno Municipal de septiembre volver a constituir la Comisión de Limpieza con carácter permanente, hoja de ruta y objetivos claros.

Pero hoy profundizaremos sobre la otra cara de este fracaso en la gestión municipal, el tratamiento de los residuos urbanos. Un aspecto clave para luchar contra la emergencia climática, avanzar en la sostenibilidad ambiental y dar respuesta al grito de la juventud mundial cuando recuerda que solo tenemos un planeta.

No estamos reciclando, ni de lejos, según nos exige la Unión Europea, y eso es muy grave en términos ambientales, pero también lo puede ser económicamente cuando lleguen las multas de la UE, que nos examinará a finales de año, o en la reputación de Alacant al estar en la lista de ciudades sancionadas de Europa por no hacer, ni tener voluntad de hacer, los deberes al respecto. Recordemos la multa a Gijón por el tratamiento de las aguas residuales, o las millonarias multas impuestas a estados como Italia, Grecia y Eslovaquia.

Estamos mal y sin perspectiva de mejora. Vivimos una situación de emergencia a causa de la paralización absoluta de políticas en este ámbito desde la llegada al gobierno de la derecha. Los avances de la etapa de gobierno progresista en la recogida en origen, el quinto contenedor de materia orgánica, o los puntos de compostaje comunitario están absolutamente abandonados: sin presupuesto, programas o técnicos que los mantengan. Tampoco conocemos ningún avance en el programa piloto de recogida puerta a puerta en determinados barrios de la ciudad, reiteradamente anunciado.

Además, nuestra preocupación se ve confirmada al ver como en las Inversiones Sostenibles anunciadas por PP-Ciudadanos no se ha incluido ninguna referente a mejoras en la gestión de residuos. No es un tema que esté la agenda de la derecha; y de sus aliados ultras, ni te cuento...

Y debe estarlo, porque hay que adecuarse y cumplir con el recientemente aprobado Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. Este Plan establece la hoja de ruta, directrices y mejoras drásticas en los servicios de recogida y tratamiento de residuos. La ciudad de Alicante ya no aguanta por más tiempo la falta de toma de decisiones y debe avanzar. El PIRCVA indica claramente las mejoras que deben adoptarse, entre otras crear la figura de educadores ambientales y recuperar los sistemas de compostaje comunitario, que están actualmente totalmente abandonados por el Ayuntamiento, muy útiles como medida de prevención en la generación de residuos.

Me consta de la voluntad del Govern del Botànic de colaborar con el Ayuntamiento. También la Generalitat comparte la preocupación del estado de la gestión de residuos en nuestra ciudad. De hecho, la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Emergencia Climática, ha puesto a disposición municipal fondos europeos en los que la ciudad de Alicante podría ser beneficiaria de más de 2 millones de euros, si las cosas se hacen bien desde el Ayuntamiento, o está dispuesta a ampliar el convenio de 65.000 euros para este 2019 si desde nuestra ciudad somos diligentes en la ejecución real del gasto y en la mejora de los servicios públicos relacionados con las recogidas selectivas y con el tratamiento de residuos.

En la gestión de los residuos es imprescindible la colaboración leal y completa de la Generalitat, pero a cambio el Ayuntamiento de Alicante debe hacer los deberes de una forma urgente y enérgica para evitar una sanción de la UE. De hecho, la ministra García Tejerina, ya advirtió por escrito, a través de su dirección general de Calidad Ambiental, sobre las posibles sanciones de la UE a quienes incumplan los pactos en materia de residuos y que el gobierno central distribuirá a los organismo regionales.

Espero que el alcalde sea responsable, asuma la complicada realidad, la sitúe entre sus prioridades y ponga las pilas a la UTE y a su gobierno a trabajar. Confío que no se tome esta denuncia de Compromís como una posición política alarmista o catastrofista. De hacerlo se parecería mucho a ese expresidente del Gobierno que tenía un primo que decía que eso del cambio climático era una milonga... y el ridículo que hizo fue planetario, como la emergencia climática. Esperemos que en este tema, como está pasando con otros, PP-Ciudadanos no se sumen a las posiciones ultras y negacionistas de la extrema derecha. Eso no suma. Al menos para el presente y futuro de Alicante.