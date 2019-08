Desnutrición infantil, también en verano. Vacaciones, mucho calor, demasiado, y temas de Estado, como la desnutrición infantil parece que se archivan para septiembre. Se ha convertido en una tragedia crónica, que se incrementó por la crisis durante la cual no se debería haber recortado en un asunto tan vital y en este tema el tiempo no se recupera. ACNUR (Naciones Unidas) no deja de decir que la nutrición es esencial para el desarrollo humano y una de las bases de la salud. Según este departamento de la ONU publicó datos en 2019 sobre España que presentó una de las tasas más altas de pobreza infantil de la Unión Europea y es el tercer país tanto en pobreza relativa como en pobreza crónica, solo por detrás de Rumania y Grecia. Según Unicef (ONU) dos millones de menores están en riesgo.

A pesar de la labor solidaria de diversas ONG (Cruz Roja, Cáritas, Mensajeros de la Paz...), los comedores sociales infantiles, un presupuesto aprobado por el Gobierno nacional, donaciones de empresas, no se logra revertir de manera significativa una tendencia que puede irritar más cuando se habla tanto de las vacaciones. Si de la desnutrición infantil se hablara tanto como del calor...

Millones de niñas y niños en el mundo están desnutridos, pasan hambre literalmente, pero en países ricos y desarrollados como España, no se visualiza, este drama parece invisible. No se ve niños y niñas con las barriguitas hinchadas, con caritas implorantes. En un mundo que está en condiciones económicas y tecnológicas de evitar tanto sufrimiento. En los mercados hay alimentos para mucha más población. Hace 50 años los humanos llegaron a la Luna, hubiera sido más sencillo que no le faltara comida a nadie.