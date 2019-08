Héroes en silencio

Pasadas unas semanas y recuperados del tremendo susto que supuso ver arder nuestro monte, tenemos la serenidad suficiente como para escribir unas líneas acerca de ello, y es que el pasado día 15 de julio a primeras horas de la tarde se declaró un incendio forestal en la sierra La Solana, en el término municipal de Beneixama. Debido a las condiciones ambientales, éste alcanzó en poco tiempo unas dimensiones considerables, motivo por el que fue necesario movilizar un gran número de efectivos para intentar contenerlo. Gracias a ello pudo darse por estabilizado a las 11:30 horas del día siguiente y finalmente por extinguido a las 7:00 horas del viernes día 19 de julio tras haber quemado casi 900 hectáreas.

Desde nuestra Comunidad de Regantes queremos manifestar nuestro agradecimiento a quienes colaboraron en los trabajos de extinción de este incendio, que permitió controlarlo en poco tiempo, evitando así males mayores.

No hay que olvidar que un mes de julio, hace ahora 25 años también hubo un incendio en la sierra La Solana, que no se pudo contener y se extendió hasta la sierra Mariola. Ardieron más de 10.000 hectáreas, que a día de hoy aún no se han recuperado, en lo que fue, sin duda, el peor incendio de la comarca.

Por todo ello queremos poner de relieve la importancia que tienen las infraestructuras de las Comunidades de Regantes para la rápida extinción de incendios forestales, por cuanto que suponen una importante y cercana red de puntos de suministro de agua, tal y como ocurrió en este reciente incendio, según se puede apreciar en la siguiente imagen.

Como por todos es sabido, el agua es un elemento fundamental en las labores de extinción de incendios forestales. En el entorno mediterráneo la disponibilidad de agua se ve limitada en numerosas ocasiones, ya sea por su inexistencia o por la falta de acceso adecuado para los medios de extinción, y es en este punto en donde las infraestructuras de las que disponemos las Comunidades de Regantes juegan un papel fundamental al ofrecer varios y cercanos puntos de suministro de agua tanto para los medios terrestres como aéreos, permitiendo con ello reducir los tiempos de desplazamiento y carga, y dando como resultado una mayor rapidez y efectividad en las tareas de extinción.

Hace 25 años nuestra Comunidad no contaba con esta red de embalses a pie de monte, y la pregunta que se nos plantea es si en caso de haber contado con ellos, aquel incendio de 1994 hubiese alcanzado las dimensiones que finalmente alcanzó; o lo que lo mismo, ¿se hubiera podido repetir estos días la tragedia de 1994 en caso de no disponer de estos puntos de suministro? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en esta ocasión los embalses han contribuido en gran medida a una mayor rapidez y eficacia en las tareas de extinción.

Por todo ello nuestra Comunidad está orgullosa de haber contribuido a preservar el importante patrimonio natural de la comarca, para lo cual siempre estará dispuesta y con la mejor de las voluntades, por ello podemos decir en voz alta que, al menos en esta ocasión, el riego apaga el fuego.