No confieses y búscate un buen abogado

Cuando el pasado día 24 vi en portada de INFORMACIÓN el titular El Supremo absuelve a López Abad de falsear las cuentas de la CAM, me quedé perplejo y enfadado, después de haber estado cinco años escribiendo artículos y cartas (más de 100 publicados en INFORMACIÓN) ahora resulta que yo estaba equivocado y que al parecer las denuncias que hice en todo ese tiempo no han podido ser probadas y el señor López se va de rositas en al menos este tema.

Yo quisiera explicar algunos de los temas que he denunciado anteriormente y que al parecer no han tenido relevancia penal:

Dietas. Según los Estatutos de la CAM el ser miembro del Consejo de Administración de la caja era un honor y por ello solo deberían percibir las dietas que cubrieran sus gastos para acudir al Consejo, unos 3.000 euros anuales. Es cierto que esta retribución era muy baja para ser la CAM la cuarta caja de ahorros española, pero esto se podía haber solucionado llevando a la Asamblea General una propuesta de aumento, en lugar de hacer esto se inventó un sistema por el cual a los miembros del Consejo y a los de la Comisión de Control se les nombraba consejeros de empresas filiales de la CAM (Gestimed, Incomed, Tip y Tinser) y a través de estas se les pagaba un sobresueldo y su único trabajo era reunirse unas cuantas veces al año, este sistema permitía a López Abad tener a todos los consejeros en sus manos ya que él era el que hacia los nombramientos. De este tema solo ha salido a la luz pública las dietas de Modesto Crespo, 300.000 euros anuales por no hacer nada, pero lo que se han llevado en conjunto los consejeros ha sido mucho más: 357.000 euros en 2005, 702.300 en 2006, 815.900 en 2007, 973,200 en 2008, 1.296.000 en 2009, 1.342.500 en 2010 y 670.000 en 2011, es decir que se llevaron 6.158.200 euros por la cara. En este grupo había economistas y abogados de prestigio, reconocidos empresarios y sindicalistas y algunos de ellos llevaban más de 10 años en la caja y no se enteraron de nada, menudo asesoramiento, al final el único que ha pagado por esto es el más novato y más «tonto» Modesto Crespo, ya podía no haber confesado y buscarse un buen abogado, seguro que hoy estaría absuelto y sin pagar un euro.

Extrabonus. La CAM creó un sistema retributivo para todos sus empleados que consistió en un bonus que amparaba el cumplimiento de los objetivos de 2008-2009 y 2010. Al cumplir los objetivos de 2008 se pagó el 50% del bonus de ese año, el otro 50% se pagaría al final del tercer año si se cumplían todos los objetivos. En el año 2009 se volvió a pagar el 50% de ese año y cuando llegó 2010, año en que no se cumplió ni de lejos los objetivos, como estaba en ciernes la fusión con la Caja de Asturias, López Abad se dirigió a la comisión de retribuciones y le dijo que este tema no se podía llevar a la negociación, así que dieron por bueno el resultado de 2010 y pagaron el bonus de ese año y lo que había pendiente de los anteriores. Yo no entiendo mucho de leyes, pero esto me suena a apropiación indebida y resulta que no lo he visto aparecer en ninguno de los juicios.

También está pendiente de aclarar el tema de la perdida de más de 300 millones de euros, en solo un año, por la inversión en CI de México, así como los prestamos baratos a consejeros y en algunos casos cambiando nombres para poder otorgarlos, pero la carta se hace muy larga otro día será.