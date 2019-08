Oposiciones, sí; oposiciones, no

Estaba pensando en los años que llevo destinado en Alicante como Secretario Judicial -hoy Letrado de la Administración de Justicia- y lo primero que me viene a la cabeza es lo rápido que pasa el tiempo, de forma irremediable, como reza la famosa frase latina «tempus fugit irreparábile».

Y en relación con la que ha sido hasta ahora mi trayectoria profesional desde que en enero de 1990 recalé en el Juzgado de Instrucción nº 3, donde estuve tres años, nueve después en primera instancia y el resto en el Servicio Común y el Decanato, pienso que tampoco podía haber sido muy diferente. La verdad es que pedí el traslado al Servicio Común decepcionado con la LEC del año 2000. La desaparición de las propuestas de resolución, que fue en el año 1985 un paso importante para dar contenido procesal a nuestras funciones, me decepcionó grandemente. Me veía tres días a la semana de convidado de piedra en los juicios civiles. Y aunque en realidad la labor que ibas a desarrollar después iba a ser prácticamente la misma, particularmente para mí lo sería con menor motivación.

Una cosa sí que puedo afirmar. Sin perjuicio de la imperfección que a todos nos afecta, siempre he procurado actuar con honestidad en todos los destinos en los que he estado, porque ese modo de ser ya formaba parte de mi desde los primeros años.

Pero si hoy tuviera que responder a si habría elegido este camino en la vida desde la perspectiva que me da el futuro, prudentemente tendría que responder que es imposible contestar a esa pregunta, porque el pasado y el futuro nunca son iguales. Pero si me preguntaran qué le aconsejaría yo a un joven parecido a mí y en unas circunstancias semejantes a las que yo tenía, entonces le diría que no preparara las oposiciones. Y voy a decir por qué.

Las oposiciones de derecho son fundamentalmente memorísticas y si las hace quien tiene madera de opositor y además real o supuesta vocación, pues estupendo. Y digo esto porque muchos chicos y chicas se meten o se ven abocados a meterse en el mundo del opositor y pueden estar cometiendo el error de su vida. Ni tienen madera de opositores ni tienen vocación. No se acaba el mundo si no se cuenta con unas oposiciones. Hay que tener eso claro. No hay que tener miedo. Fuera de ese mundo también hay vida.

Personalmente sufrí mucho en ese mundo. Pero era un sufrimiento larvado del que ni yo mismo me hacía eco. Con la excepción de algunos momentos de ansiedad, seguías con frialdad e indiferencia, día tras día, un camino que no era el tuyo. Tampoco vivía en el síndrome de la felicidad aplazada, pues en realidad no la esperaba. Por la noche, para poder dormir leía algún libro que servía de bálsamo al desierto emocional que era mi vida. Cuando al final aprobé unas oposiciones no era el mismo que cuando las empecé. Si no hubiera sido por algunas de las lecturas a las que he aludido, habría necesitado llorar durante meses antes de poder continuar adelante con mi vida. Emocionalmente estaba castrado.

Creo que algunos padres deberían tener en cuenta lo que acabo de decir, porque en esos años a casi todos los hijos/as les gustaría complacer a sus padres, ver lo orgullosos que estarían de ellos cuando aprobaran sus oposiciones. Y además, si un chico una chica que acaban de acabar sus estudios no gozan un modo de ser muy independiente, no se sienten con fuerza para emprender otro camino contraviniendo a quienes más quieren. Muchos, sin el apoyo de sus padres, pierden la confianza en sí mismos.

Por eso yo les diría a esos chicos y chicas, haced lo que creáis que debéis hacer vosotros, no vuestros padres, es vuestra vida, si tenéis una vocación intentad luchar por la misma. Y a vosotros, padres, salvo que sea para tirarse de un precipicio apoyad a vuestros hijos en la medida en que podáis, en sus proyectos, en su vocación, en sus ilusiones. Porque si no lo hacéis así podréis causar una frustración vital a vuestros hijos e hijas para toda su vida. Y tal vez nunca os lo echen en cara. Pero lo sabréis.

Muy posiblemente lo que digo no sirve para todos los supuestos, cada persona es un mundo y los primeros que no saben qué hacer con sus vidas son nuestros hijos e hijas. Pero eso no obsta para que nosotros les digamos con claridad: pensadlo bien, con sosiego, no dejaros llevar por el primer arrebato, pero después, haced lo que el corazón os pida.