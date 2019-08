No voy a hablar del sindicato polaco que lideró Lech Walesa, quien, una vez convertido en partido político, fue elegido presidente de Polonia. El sindicado, de profundas convicciones cristianas -por algo hablamos del país del Papa Juan Pablo II (Karol Wojtyla), que jugó un importante papel en el movimiento obrero polaco- nació de las luchas obreras y campesinas por la libertad sindical y en contra del gobierno comunista, que presidía el mariscal Jaruszelski. Solidaridad, como sindicado, estuvo respaldado inicialmente -por no decir financiado- por los gobiernos de Ronald Reagan (EEUU) y Margaret Thatcher (Gran Bretaña), lo que viene a demostrar que «era conservador» y contrario a la política impuesta por la extinta URSS en sus países satélites.

¡No voy a hablar de esa solidaridad! Tampoco de «la solidaridad» con la que, últimamente, se llenan la boca los dirigentes de aquellos países a los que la cosa ni les «rosa». Ni voy a hablar de «la solidaridad» del Ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, contrario a acoger inmigrantes en su territorio. Ni de «la solidaridad» del gobierno de Malta. Ni de la de los gobernantes en Lampedusa, «aunque han dao su braso a torser». Ni de la que cada día demuestran barcos como el de Médicos sin Fronteras o el Open Arms. Ni de «la solidaridad mediática» de Richard Gere, que se llevó a un montón de cámaras para que le filmasen repartiendo bocatas y diciendo que apoya el trabajo que hacen los rescatadores de vidas humanas en el Mediterráneo. Ni voy a hablar de «la solidaridad» del presidente Trump para con los latinos que huyen de la miseria en sus países buscando una vida mejor en EEUU, tierra donde -dicen- los sueños se cumplen (el famoso sueño americano). No, ¡esa es otra solidaridad! Sé que corro el peligro de que se me malinterprete y se me tache de xenófobo, pero, ¡nada más lejos de la realidad; os lo prometo! ¡Me parece bien la política de España en el asunto de la inmigración, pero, macho, sin pasarse!

Quiero hablar de una solidaridad que nos toca de lleno, porque está mucho más cerca, aunque la mayoría de los vegabajeros creen que la cosa no va con ellos y que es algo que, sola y exclusivamente, atañe a los agricultores. Quiero hablar de la solidaridad de la que tanto hablan nuestros desgobernantes y que, sin embargo, se pasan por el arco del triunfo, porque hacen lo contrario de lo que dicen. ¡Más que solidaridad es hijaputez! A todos, absolutamente todos -a saber Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Josep Borrell, la ministra Calvo y a un montón de gente que vive del cuento-, se les llena la boca cuando se refieren a la situación por la que atraviesan los migrantes que llegan a España, después de que «barcos nodriza» los dejen al pairo y vagando por el Mediterráneo, incluso mandamos un buque de la Armada para traerlos a España, mientras que ninguno de nuestros políticos, sobre todo los que tienen mando en plaza, evidencia la más mínima muestra de solidaridad para con sus paisanos -españoles como ellos- de la Vega Baja. ¡Somos casi 276.000 ciudadanos los que vivimos en el sur alicantino! ¡Pedro, tío, el sur también existe!

En la comarca atravesamos un momento crítico e insolidario que puede desembocar en una auténtica catástrofe, ¡y nadie hace nada!. ¡No tenemos agua!. Nuestro principal pantano, el de la Pedrera, no abastece a nuestros campos, sino al campo de Cartagena, además de que está bajo mínimos. La cuenca del Segura es la más deficitaria de España y ¡nadie hace nada!. El Segura es un río muy diferente en Blanca o Ricote (Murcia) al que nos encontramos en Orihuela, Rojales o Guardamar. ¡Y nadie hace nada! Las aguas del río, que apenas si mantiene un caudal ecológico, casi no sirven para regar. El agua de la desaladora de Torrevieja se utiliza para fines distintos a los que motivaron su construcción, lo que contribuirá a que los agricultores terminen por cambiar cultivos tradicionales -naranja o limón- por otros que necesiten menos agua. ¡Un desastre! ¡Y nadie hace nada, aunque la Dipu y el Gobierno murciano pretenden coger el toro por los cuernos y habilitar medidas para que no se mueran ni el trasvase ni los campos y huertas «vegabajeros». Los antitrasvases, para fundamentar su negativa -¡no es no!-, argumentan que el agua del Tajo la utilizamos para regar campos de golf. ¡Y un pijo!

¿Dónde está la solidaridad de los pueblos y las gentes de España para con esta tierra, tan deprimida? ¿Dónde está esa solidaridad que tanto exigen los catalanes, mientras permiten/consienten que miles de litros de agua del Ebro se pierdan cada día en el mar? ¿Dónde están las medidas de Estado que beneficien a la Vega Baja? ¡Me lo explique! ¿De qué solidaridad queréis que hablemos? ¡Miramos fuera y no vemos lo que pasa dentro! ¿Será postureo político?