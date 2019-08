Imbéciles, animales y campeones

Según don Arturo Pérez Reverte, hay más imbéciles hoy que nunca. Y es que hoy el individuo tiene más posibilidades de ocio que en tiempos pasados, por lo que quizás ello pueda influir en tal afirmación, o simplemente, que hoy podamos verlos más que antes. Desde luego, las posibilidades de demostración en público, gracias a internet, es un hecho constatado.

Hay un video de un animal, donde aparentemente un ser «humano», con su boca, arranca la cabeza a un pobre gallo, que me ha dejado petrificado. Otros «humanos» se dedican a hacer toda clase de putadas a perros u otros animales para divertirse hasta acabar con sus vidas. Hechos, que denotan lo barbaros que pueden llegar a ser algunos de tales ejemplares de humanos, y lo cerca que están de su final como personas, salvo que cambien.

Sin embargo, es grato comprobar, como hay padres de familia que educan a sus hijos dentro del respeto hasta el más simple insecto, en contraste con tales comportamientos. Hace unas semanas que mi mujer se cruzó con unas personas, donde un padre le decía a su hijo: «hijo, no pises a ese zapatero que tiene una vida muy corta». Sí, mi mujer me contó la anécdota admirada por la educación tan humana que ese padre le daba a su hijo, cuando de camino a casa, esa familia se cruzaba con el insecto.

El animal del pobre gallo resulta que es un campeón de no se que modalidad deportiva, que ni me importa lo más mínimo. Intencionadamente, demuestra lo muy poco sensible y bárbaro que es, jactándose de ello. Sin embargo, para mí, el campeón es aquel que educa a sus hijos, demostrando sensibilidad por la vida, por pequeña que sea, en este caso la del insecto zapatero. Eso sí es un ejemplo para cualquiera; denota grandes dotes de sensibilidad y humanidad. Eso sí merece premio y reconocimiento de campeón.