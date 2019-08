Aunque la tormenta que descargó sobre Alicante el pasado miércoles proporcionó una buena limpieza sobre la ciudad, que falta hacía, la polémica sobre la suciedad, y en particular sobre las acusaciones que hizo el alcalde, Luis Barcala, contra todos los que venimos criticando la porquería que se acumula en ella, no ha desaparecido, ni mucho menos. Recordemos que el primer edil del Ayuntamiento realizó recientemente unas declaraciones en las que llamó «destructivos» y «catastrofistas» a todos quienes critican la suciedad en Alicante, que en su opinión, proyectan una «imagen subjetiva» que no beneficia los intereses de la ciudad, en respuesta a vecinos, comerciantes y hoteleros.

Es cierto que en Barcala (y también en sus socios, Ciudadanos) podemos ver con claridad el efecto «gobierno municipal», que lleva a que todos los partidos que pasan a tener responsabilidades en el Ayuntamiento vean automáticamente mucho más limpia la ciudad que cuando estaban en la oposición. Lo hemos comprobado con todas las fuerzas políticas y ahora es el Partido Popular quien olvida que, no hace mucho, cuando gobernaban los partidos del tripartito formado por el PSOE, Compromís y Guanyar, el propio Luis Barcala no dudó en utilizar la suciedad y la falta de limpieza para arremeter con fuerza contra el gobierno de la izquierda, sin ahorrar críticas, denuncias y exigencias continuas de responsabilidades en las redes sociales y medios de comunicación, ante lo que consideraba como una «crisis de limpieza».

Han bastado dos años para que ahora Barcala descalifique sin miramientos a quienes pedimos que las calles de la ciudad donde vivimos estén más limpias, apoyados en imágenes que deberían avergonzarle, mientras que sus compañeros de gobierno, Ciudadanos, y su vicealcaldesa, Mª Carmen Sánchez, que no ahorraron censuras sobre el estado de Alicante en campaña electoral y colocaban la suciedad como una de sus prioridades, comprometiéndose desde el primer día en que llegaran al Ayuntamiento a realizar una auditoría de limpieza y llevar a cabo un amplio plan de choque, ahora permanecen mudos, olvidadizos y en silencio, como si la cosa no fuera con ellos.

Si revisamos la hemeroteca, en los últimos años y a lo largo de todos los veranos, las informaciones sobre la suciedad en Alicante han ocupado un espacio importante, con gobiernos de uno u otro color. Es un problema importante y persistente, particularmente grave para una ciudad que vive del turismo y que se agrava por el clima y la falta de lluvias. Por tanto, este año no es distinto a los anteriores, si bien hay una serie de factores que acentúan el problema. Por un lado, la suciedad, la falta de limpieza y la inmundicia que arrastra la ciudad se acumulan con el paso del tiempo, de manera que hace que sea más visible y más asquerosa, como capas persistentes que cambian el color y el olor de los espacios públicos. Pero tampoco podemos olvidar que venimos de una campaña electoral que terminó hace pocas semanas, en la que los principales partidos que se presentaban colocaron la necesidad urgente de una mayor y mejor limpieza en el centro de sus prioridades. Por ello, se esperaba mucho más que descalificaciones por parte del alcalde y del equipo de gobierno municipal.

Pocos temas en Alicante suscitan tanta unanimidad como este, algo que por otra parte recogen también los informes periódicos que se elaboran sobre el grado de limpieza de las ciudades españolas, que sitúan a nuestra capital como una de las más sucias del país. También es algo que nuestros visitantes destacan, al estar presente a lo largo de toda la ciudad, sin distinción de barrios ni habitantes. La suciedad en Alicante es, por tanto, un problema importante por afectar a la vida de los vecinos, determinante para un enclave turístico, generalizado porque se extiende por toda la ciudad, persistente porque se arrastra desde hace tiempo y primordial desde la perspectiva de una calidad de vida y de una adecuada salud pública. Pero me temo que los partidos políticos en el Ayuntamiento ni le dan la importancia que tiene, ni tampoco son capaces de afrontarlo con la seriedad que merece.

Para empezar, deberían de explicar con claridad su posición ante la contrata municipal de limpieza, en vigor hasta el año 2021. ¿Está desarrollando correctamente las obligaciones contenidas en el pliego de condiciones aprobado? ¿Se está vigilando con rigor su cumplimiento? ¿Es insuficiente, y en caso de que así sea, cómo se pudo aprobar algo tan costoso, incapaz de atender una necesidad tan fundamental para la ciudad? Pero ante el problema generalizado de suciedad en la ciudad, ¿qué medidas proponen para solucionarlo de manera permanente? ¿Consideran que deben aumentar la cuantía de la contrata como paso imprescindible para que la ciudad esté limpia? ¿Tienen alguna otra propuesta real, efectiva e inmediata para dar solución al problema hasta que finalice el actual contrato? Y además, comprendiendo las responsabilidades que tenemos vecinos y comerciantes, que no son pocas.

Creo que estas son cuestiones clave a las que deben dar respuesta los grupos municipales, ante el desconcierto que parece reinar entre quienes gobiernan y quienes están en la oposición, tratando de evitar que se mire para otro lado, como ha defendido el alcalde, ante un desafío urgente que no puede esperar más tiempo para ser afrontado.