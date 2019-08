La «tasa turística»: el humo que tapa el problema de la financiación

La mal llamada «tasa turística» se ha convertido en el best-seller periodístico del verano. Prácticamente no pasa un día sin tener una referencia a esta «línea política estrella» que dos de los componentes del Gobierno Valenciano enarbolan como la conquista más importante de su programa político.

No salimos de nuestro asombro y perplejidad con el ímprobo esfuerzo que están desplegando algunos políticos para llevar a término algo que venden como la solución a todos los problemas de la Comunidad Valenciana, pero que realmente no deja de ser humo. Sólo humo.

Lo que verdaderamente hay detrás de estas políticas vendehumos es su absoluta incapacidad de trabajar, negociar y pactar un mejor marco de financiación de la Comunidad donde tiene que hacerse, que es en Madrid.

Me gustaría conocer si los diputados autonómicos de Podemos han transmitido a sus homólogos nacionales la necesidad de modificar la financiación autonómica valenciana para que forme parte de ese documento de cien páginas en el que han invertido estas últimas semanas y que han presentado al candidato Sánchez como programa para la investidura.

Me gustaría saber si también incluye la modificación de la Ley de Haciendas Locales que permitiría a los ayuntamientos turísticos recibir para sus presupuestos algo más que el 14%, ya que recaudan muchos impuestos directamente del turismo. Me gustaría saber si nuestros representantes políticos se han preguntado y se han preocupado alguna vez por qué estos municipios reciben históricamente tan poco dinero. Me gustaría saber si los diputados de Podemos conocen que en Benidorm hay empresas que pagan en impuestos al año cantidades de dinero mayores que lo que recibe el presupuesto municipal del Estado. Y para no dejárselo en modo adivinanza se lo podré claro: presupuesto municipal Benidorm 100 millones de euros. Aportación del Estado, 14%, 14 millones de euros. Hay empresas con domicilio fiscal en Benidorm que al año ingresan por impuestos cantidades superiores a esos 14 millones de euros.

También me gustaría saber si estos diputados se han mojado reclamando para las dos Marinas (el diamante turístico de la Comunidad) las infraestructuras de transporte que han brillado por su ausencia en los últimos 50 años. Sin tren, sin AVE, con una carretera nacional que prácticamente es la misma que la de mitad del pasado siglo porque nadie se ha preocupado de su desdoblamiento completo? Sólo la existencia de la iniciativa privada en la AP7 nos ha permitido disponer de una vía rápida, segura y cómoda de transporte. De pago, eso sí, pero es preferible pagar a no poder llegar a ningún sitio ? Me gustaría saber si estos políticos se han preocupado por la planificación del tercer carril del «bypass» de Alicante para que no sea una ratonera en nuestro tránsito hacia el aeropuerto un día si y otro también.

Además, los datos reales sólo vienen a confirman que lo que intentan vender es sólo humo. En la Comunidad Valenciana, con un poco de suerte y marchando la actividad turística lo bien que va hasta ahora, se recaudaría por esa tasa unos 40 millones de euros al año. Pero resulta que los ingresos por impuestos vinculados a la actividad turística suman 22.800 millones de euros en los últimos 10 ejercicios, millones que se quedan en ese limbo de la caja común y que no retornan a la Comunidad en su cuantía justa. ¿Cuántas iniciativas reclamando parte de esta recaudación han realizado los diputados valencianos?

Lamentablemente la respuesta a todas estas preguntas es nada. Cero. Ninguna. Pero en su pobreza política nos enseñan que la tasa es la receta infalible ante cualquier problema. Si hay problemas con la sanidad pública, la solución es la tasa. Si hay problemas de vivienda, la solución es la tasa. Contra la inseguridad, la tasa. Contra la contaminación, la tasa. Contra el tráfico, la tasa. Contra la suciedad, la tasa. Educación, la tasa. La solución mágica para todo pasa por la tasa turística. Eso es lo que nos intentan vender día tras día, semana tras semana, mes tras mes.

Al final, detrás del falso debate de la tasa sólo hay una incapacidad manifiesta para que nuestros políticos cojan el toro de la financiación por los cuernos y den la vuelta al ruedo. Ese es el verdadero reto y la verdadera solución. Todo lo demás? sólo será humo. Con estos políticos estamos más cerca de ser un territorio cercano al 'infierno fiscal' más que ser un paraíso. Paraíso sólo serán nuestras playas, nuestras montañas, nuestra hospitalidad y nuestro clima. Todo lo demás? seguirá siendo humo.