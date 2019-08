Un paseo por la Vega Baja

Los expertos en cabañuelas auguran un otoño y un invierno lluviosos y fríos incluso podría nevar en el sureste de la península. A pesar de esta predicción, las cabañuelas de la primera quincena del mes de agosto han sido benévolas en las tierras limítrofes con la región de Murcia. Cierto que no ha llovido tanto como esta tierra sufrida y reseca necesitaba, pero tampoco hemos sufrido grandes tormentas veraniegas cargadas de granizo que tanto daño hacen a las cosechas y al ánimo de las buenas gentes que habitan esta maravillosa comarca de la Vega Baja. Por desgracia llevamos unos años que a finales de agosto y con el viento de noreste traen a nuestra vega tormentas con abundancia de rayos, truenos, centellas y granizo. Tormentas procedentes de la avenida de Campanar y encabezada, como si fuese Thor o Hades, por nuestro conseller de Educación Vicent Marzà que llevando bajo el brazo no un martillo sino su manual de política lingüística, presagian malos tiempos para la mayoría de los centros educativos del bajo segura.

Y es que el señor Marzà después de -imagino- bien pensado y después de -imagino- consensuado, ha remitido a los centros escolares de Primaria, y pronto llegará a los de Secundaria, un escrito para la implantación del proyecto lingüístico en todos los espacios de los centros escolares. Si no me equivoco nuestro conseller quiere saber en primer lugar qué idioma es el que se usa por ejemplo en las actividades extraescolares, en los menús del comedor, en las reuniones con los familiares. También quiere saber si se usa el valenciano en las comunicaciones externas de los centros o en qué lengua se da la bienvenida a los alumnos o se realiza un Consejo Escolar. En segundo lugar, en todas aquellos entornos o espacios en los que no se haya alcanzado el objetivo del uso del valenciano, la Conselleria de Educación ha fijado un par de cursos para su cumplimiento, de forma que, a partir septiembre de 2022, en todos los espacios fuera del aula de los centros educativos de nuestra comunidad sólo se hablará en valenciano. Así, se dará por consumado otro de los sueños de nuestro carismático y querido conseller de Educación Vicent Marzà.

Señor conseller, no voy a escribir y enumerar las ventajas o los inconvenientes de la imposición del valenciano en la Vega Baja, créame, el tema me aburre soberanamente. Pero sí quiero invitarlo para octubre a que visite mi centro de Secundaria en pleno corazón de la Vega. Podría predicar con el ejemplo. Le prestaría mi tutoría por una tarde y así podría hacer la reunión de inicio de curso con los padres de mis alumnos en valenciano. A la vez de recoger cuál es el sentir de papás y mamás, podrá ver cómo nos comunicamos entre compañeros; podrá anotar en qué idioma me dirijo a la cantinera y le pido un cortado y una botella pequeña de agua y conocerá de primera mano en qué idioma me responde ella. De paso, también le servirá para poder encontrar la fórmula o la manera para descubrir y sancionar a los díscolos, a los malos funcionarios que finalizado el plazo implantación del valenciano en todos los espacios escolares, sigan hablando en castellano. ¿Creará un modelo de policía política tipo BPS -Brigada Político Social- franquista? ¿Recuerda?, la misma en la que el torturador « Billy el niño» era un alumno aventajado. O usará la receta que tan buen resultado ha dado a los dictadores con los discrepantes y recurrirá al chivatazo, a la denuncia entre compañeros para saber quién cumple y quién incumple su norma. En fin, ya nos enteraremos y al mismo tiempo también de cuál será la sanción correspondiente para el funcionario infractor, para el malvado castellano parlante.

Señor Marzà, ¿por qué no nos deja en paz? Bastante enjaulados, bastante maniatados tiene a los funcionarios de la Comunidad Valenciana con su requisito lingüístico como para pedirnos que en un recinto público también tengamos que pensar en valenciano. Lo que más me duele, lo que más me entristece es que usted que se encuentra en un lado de la política y gobernando con ese grupo de políticos que dicen a voz en grito que luchan por las minorías, que denuncian las injusticias, que dan voz a los marginados y que son los abanderados de la igualdad; siendo como es usted señor Marzà en política lingüística, la intransigencia, el fanatismo y la dictadura personificada. Aun así, la invitación sigue en pie. Y por favor, de vez en cuando dese un paseo por la Vega Baja.