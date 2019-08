La necesaria atención al cliente

Suele utilizarse con frecuencia la expresión de que «el cliente manda». Y ello no deja de ser cierto, dado que, en realidad, es así. Si el cliente no se siente satisfecho por un producto, o de la atención que se ha recibido, puede elegir y optar por no volver a ese establecimiento, o no consumir un determinado producto. Y no se trata de una especie de «dictadura» del cliente acerca de cómo él quiere que se hagan las cosas por el comercio concreto al que se dirige, sino que, al final y al principio, es el cliente de quien depende el que pone el producto, o servicio, para que los ciudadanos lo consuman.

Por otro lado, suele llamar la atención de la gente por qué determinados establecimientos comerciales, o productos, tienen más éxitos que otros, o por qué un mismo local que ha cambiado de dueño y antes funcionaba bien, ahora no lo hace de la misma manera. Y la respuesta puede centrarse tanto en la calidad del producto, o servicio, que se presta, como en un aspecto que es básico y fundamental en las relaciones empresario-consumidor, como es la atención al cliente. Un aspecto sobre el que, en muchas ocasiones, observamos que no se le da importancia. Y así es, porque no nos podemos explicar cómo existe ese trato que en algunos establecimientos, del tipo que sean, se dispensa un trato al cliente distante, o no acorde con lo que debe ser el verdadero espíritu de cuidado a quien se debe ese local, o ese producto, ya que si el cliente decide por no ir, o por no comprarlo, la solución final no será otra que el cierre del comercio, o de la empresa, por no soportar las pérdidas ante la espalda del cliente.

En muchos centros ello se produce por no estar presente un responsable de entidad visible que haga las veces de sustituto del dueño en su ausencia, y que pueda trasladar a los empleados la necesidad de que su trato al cliente sea el correcto, -aunque lo mejor es que esté presente aquél-. Y ello se produce, también, por un adecuado y cuidado proceso de selección del personal que permita asegurarse que están cualificados, no solo profesionalmente para el desempeño de su trabajo, sino para entender esta premisa básica de que el respeto al cliente es prioritario para que el negocio funcione, y, a su vez, para que él pueda conservar su puesto de trabajo. Sin embargo, también es cierto que existen clientes que se sienten unos auténticos dictadores y tampoco sienten respeto por los trabajadores, y los maltratan como si fueran sus esclavos, porque, desgraciadamente, estas situaciones también las hemos presenciado todos de modo habitual.

En consecuencia, al final todo se acaba reconduciendo a una máxima de respeto. Del comercio al cliente y de éste a quien le atiende. El problema es que como el respeto y la educación se están perdiendo, no terminan de ejercerse del todo en ambas direcciones que estamos exponiendo.

Con todo, y centrando el tema en la atención al cliente resulta importante potenciar ese mensaje del buen trato, porque ante los abusos y falta de esa atención se ha tenido que legislar con mucha frecuencia sobre la necesaria protección de los consumidores, porque se les acaba maltratando mediante todo tipo de técnicas y que el cliente es lo último que considera, cuando es lo primero que se debe tener en cuenta, y lo que se debe cuidar al máximo. Pero ante las reiteradas faltas de consideración se han llevado a cabo desde Europa diversas directivas de protección. Pero el problema es que no se puede aprobar una directiva y una legislación del «buen trato» personal al cliente, porque eso debe ser una máxima que debe tener el responsable del negocio, y, sobre todo, habérselo sabido transmitir a sus empleados para que lo lleven a cabo.

No obstante lo expuesto, reiteradamente comprobamos que el buen trato es una asignatura pendiente en todos los órdenes de la vida, y que si con mucha frecuencia te atienden mal cuando deseas consumir algo, también te atienden mal muchas personas que han olvidado que la educación y el respeto es la primera regla para vivir en sociedad. Y esta es la clave del tema: concienciarse todos que esto es algo que no se estudia, pero que hay que transmitir con reiteración, para que cale el mensaje de que igual que nos gusta que nos traten bien debemos hacer lo mismo con los demás. Y no solo en el plano egoísta personal comercial, sino por ser una regla de oro a implantar e imponer en las relaciones de convivencia en una sociedad. Y si hay que volverlo a aprender, pues habrá que enseñarlo?