Apuntes políticos

Elecciones. Según avanza el verano la posibilidad de que el PSOE y Unidas Podemos lleguen a algún tipo de acuerdo para que arranque la legislatura parece más que difícil. El principal elemento distorsionador es la falta de confianza entre ambos partidos y, sobre todo, entre los dirigentes de Madrid de las dos formaciones políticas. Unidas Podemos no ha conseguido librarse del tradicional y caduco resentimiento comunista hacia el partido socialista que se originó durante la Segunda República. Rencor que se atenuó durante la dictadura franquista pero que volvió a surgir desde los primeros años de la Transición cuando el PSOE recogió todo el voto de la izquierda española en detrimento de un partido comunista que a pesar del protagonismo que había tenido en la lucha antifranquista gracias a su organización interna se disolvió como un azucarillo cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas. El PCE nunca se recuperó de aquello. Un rencor que se acentuó hasta el paroxismo con la famosa pinza de Julio Anguita y José María Aznar al presidente Felipe González. Anguita se salió con la suya al ayudar a la derecha española a derrotar a González y los socialistas en las elecciones de 1996. Muy ufano debió quedarse Anguita con su granito de arena. Pero de aquel apoyo al PP el comunismo español nunca se recuperó. Hubo que esperar unas cuantas elecciones generales para que el nuevo comunismo surgido alrededor de la figura de Pablo Iglesias hiciera olvidar aquel agravio a la democracia española. Los nuevos votantes no saben quien es Anguita. A Pablo Iglesias, el nuevo Anguita, le han ido abandonando los colaboradores con los que fundó Podemos. Quizá dentro de unas cuantas elecciones generales los jóvenes de entonces no sepan quien fue Pablo Iglesias Turrión.

¿Dónde está Rivera? Nadie lo sabe. Sus colaboradores más cercanos ya no saben qué excusa decir cuando se les pregunta dónde está Rivera. Después de pasarse durante el curso político semana tras semana exigiendo a los dirigentes de los partidos políticos respuestas a todos los problemas de la sociedad española, Rivera parece haberse quedado sin fuelle debido a una actividad frenética próxima al histrionismo, pero su principal problema son las voces discordantes de principales colaboradores que no están de acuerdo con su apuesta personal de pactar con la ultraderecha de VOX en vez de con la socialdemocracia del PSOE. Su respuesta a la disidencia fortaleciendo su comité ejecutivo con partidarios de su línea política le va a permitir evitar que su posición sea cuestionada internamente, pero de cara a unas próximas elecciones generales la bajada de votos que presumen las encuestas puede significar el principio de su caída libre. Ciudadanos nació, según afirmaron sus fundadores, para constituirse como un partido de hechumbre moderna y europea que ayudase a España, mediante el pacto, a entrar de manera definitiva en la solución orteguiana de Europa. Sin embargo, el empecinamiento personal de Rivera de querer convertirse en líder de la derecha pactando con Vox donde se pueda no va a poder borrar de su cara la cara de póker que se le quedó cuando Pedro Sánchez fue elegido presidente del Gobierno tras la censura que echó del Gobierno a un Partido Popular instalado en la corrupción.

Falacias liberales. Gracias al pacto de perdedores de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha conseguido lo que parecía imposible: que el Partido Popular de la corrupción absoluta continúe en el poder 25 años después. Una de las banderas que ha agitado Ayuso durante la campaña ha sido la de la libertad. A parte del hecho de que determinadas palabras o frases bobas y vacías lo siguen siendo aunque se repitan mil veces, se olvida Díaz Ayuso de que si echa en falta la libertad -sea la que sea y referida a lo que estime oportuno- los responsables de ello son sus antecesores en el cargo. Su principal promesa de bajada de impuestos es ya un clásico de la derecha española. Lo inaudito es que haya votantes que se lo sigan creyendo. Resulta esclarecedor que al mismo tiempo que el PP de Madrid promete una bajada de impuestos histórica -sin concretar ninguna partida que resultaría recortada - exige una mejora en la financiación autonómica. De esta supuesta bajada de impuestos los principales damnificados serán- según establece el manual del buen liberal - servicios públicos como la sanidad y la educación así como las políticas de inclusión familiar y laboral que evitan que aumente la delincuencia. Cuando la bajada de impuestos tenga como consecuencia un empeoramiento de la Administración pública el PP tiene la solución: privatizarlo todo.

El fin. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se pasea por Europa con esa media sonrisa del que sabe que por mucho que le digan va a hacer lo que le venga en gana. El Brexit no es un fin en sí mismo si no la consecución de un proceso que arrancó en Inglaterra hace décadas. La tradicional falta de empatía anglosajona y la irritante costumbre de los ingleses de ir a lo suyo sin importarles los demás, va a culminar con su inminente salida de la Unión Europea. Si finalmente se produce sin acuerdo España tendrá que aplicar el mismo rasero a los residentes ingleses.