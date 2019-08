China en el recuerdo: 25 años de cambios

Fui testigo del arranque de una auténtica revolución social que permitió al pueblo chino de estar situado en los albores del siglo XIX, en términos de medida españoles, a una de las naciones más desarrolladas del planeta

De una forma abrupta me viene el recuerdo de que hace 25 años estuve en China. En el año 1994 era conseller de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana y, por lo que oí en la radio el otro día, la Generalitat Valenciana actual (30-7-2019) se ha dado cuenta de que han transcurrido 25 años desde aquel acontecimiento y quiere celebrar la efeméride. Por supuesto que no quiere celebrar que fuera yo el que, en representación de la Generalitat Valenciana, firmó unos protocolos de amistad con el pueblo chino y, especialmente con los 100 millones de habitantes de la provincia de Sichuan (en aquel momento, ahora son algunos más, pero creo que decir su número no aumentaría el impacto del desequilibrio entre nosotros y ellos). Mi firma en el protocolo de amistad no estaba en principio prevista. Debería haber sido el presidente de la Generalitat, Joan Lerma, quien debería haber estampado su autógrafo en tal acontecimiento, pero, la política, como siempre, impuso su agenda y el President se quedó en Valencia por otros asuntos que no le permitieron el desplazamiento.

Hete aquí que me encontré de la noche a la mañana siendo el representante de la Generalitat Valenciana (y de la Comunidad Valenciana) en China. Y el representante de España.

No era un tema menor esta visita, tal como estaban en ese momento las relaciones entre China y el mundo exterior a ella, con las derivaciones que la apertura económica impulsada por Deng Xiaoping significaba o cómo la Plaza de Tiananmen era algo más que una plaza (tuve que aprender rápido y aún lo recuerdo que el «Imperio del Centro» era algo más que una frase). Por supuesto que soy (y era) consciente de lo simbólico de nuestra presencia, pero que en todo el viaje estuviera acompañado del Embajador de España en China, Juan Leña, me indicaba que no era un viaje de turismo al corazón de China.

Fui testigo de un momento que, por suerte o por desgracia, no se podrá repetir: del arranque de una auténtica revolución social que ha permitido al pueblo chino de estar situado en los albores del siglo XIX, en términos de medida españoles, a una de las naciones más desarrolladas del planeta Tierra.

Desde el hotel en el que estaba en Pekín, veía pasar una impresionante cadena de bicicletas que llevaban a sus habitantes desde sus domicilios a los lugares de trabajo que difícilmente pueden verse en estos momentos, debido a la gran transformación urbana en todo el país.

Chengdú, la capital de Sichuan tenía en aquellas fechas «sólo» 8 millones de habitantes (ahora 14), en la que la población rural (los enormes territorios plantados de arroz al calor del río de la Seda o Funan, afluente del río Yangtzé) era la que podía abastecer a una población tan impresionante mediante las regulaciones y canalizaciones que estaban en funcionamiento desde hacía ¡mil años!

Decir ahora que vi entonces los cambios que se avecinaban no es cierto. Pero sí que es cierto que la visión del presidente Joan Lerma sobre la importancia de nuestras relaciones con China era acertada.

En ausencia del President de la Generalitat Valenciana, me correspondió a mí firmar una serie de acuerdos que han estado y están vigentes desde aquellas fechas y que han posibilitado no solo realizar muchas operaciones comerciales, sino lo que es aún más importante en materia de relaciones internacionales: poner en evidencia la voluntad de fortalecer los vínculos de amistad entre los valencianos y los españoles y el pueblo chino.

Recuerdo que mis colaboradores se sorprendían de que, en las celebraciones protocolarias, yo comía todo lo que el Gobernador de la Provincia comía. Me decían, « Martín, ¿qué has comido?», mi respuesta siempre era «lo que ha comido el Gobernador». Entendí entonces lo difícil que puede ser la Diplomacia, ya que Juan Leña también lo comía, aunque no supiera qué era.

China hoy en día es otra cosa que, como es de dominio público, no lo explico. Pero cuando veo la importancia de la población y de las empresas chinas entre nosotros, no puedo más que aceptar maravillado los cambios que se han producido en estos 25 años. No me sorprende para nada que sea una empresa china la que gestiona hoy las basuras en Elche y en otras poblaciones españolas. Nuestros amigos chinos han hecho propio el lema de aquella película italiana (realizada con otro propósito) de que La Cina é vicina. No sé si nosotros estamos a su altura.

Hoy, preocupado por otros asuntos, no puedo dejar de pensar cómo la vida pública te da algunas compensaciones que no solamente son personales, sino que evidencian que nuestras actuaciones públicas pueden tener un significado que trasciende de nuestras propias personas y que, cuando actúas con rigor y honestidad, siempre merecerán la pena.