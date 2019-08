Tres razones por las que la tasa turística puede arruinar nuestro sector

Imagina por un momento que vas paseando por una playa con tu pareja y con tus tres hijos. Se acerca la hora de comer, los niños empiezan a preguntar y tú no tienes del todo claro dónde ir para que estéis a gusto y, sobre todo, para que comer toda la familia no te salga carísimo. En ese momento se acerca una persona que trabaja en un restaurante en segunda línea y te ofrece que comáis con ellos. Te explica el menú que tienen para niños, que tienen un parque de bolas para que jueguen y estéis tranquilos, y además que tienen un menú familiar que sale bastante bien de precio. Los niños prefieren ir a un conocido restaurante de comida rápida, pero el camarero consigue que os decidáis por su restaurante. Os acompaña caminando hasta que consigue que lleguéis y os sentéis. En ese momento, llega otro camarero y os dice que antes de comer debéis pagar dos euros por persona, es decir, 10 euros. Solo por venir y sentaros a comer. Básicamente eso es la «tasa turística», la tasa que algunos quieren implantar en la Comunidad Valenciana.

Somos muchos los profesionales que opinamos que esta tasa puede afectar muy seriamente a un sector que aporta 16.000 millones de euros al PIB, 44.000 empleos directos y casi 300.000 empleos indirectos en la región. ¿De verdad nos vamos a jugar todo esto por recaudar 30 millones de euros? ¿De verdad nos estamos planteando esto? ¿Es que nos sobran turistas? ¿Quizás es que nos sobren empleos? ¿Quizás nos sobra riqueza?

Existen tres razones de peso que evidencian que esta tasa es negativa para nuestro sector.

En primer lugar, mordemos la mano que nos da de comer. Una máxima en el mundo de la venta es eliminar cualquier tipo de barreras. A menos muros, mayor capacidad de compra. Hay cientos de personas trabajando para que los turistas vengan a nuestro destino, nuestros alojamientos y nuestros restaurantes. Gente que se cruza medio mundo para conseguir colocar a la Comunidad Valenciana antes que otros destinos más golosos. Penalizar a alguien que quiere comprar es lo más contrario a la venta que se pueda inventar.

En segundo lugar, nuestra competencia se frota las manos. Países como Turquía, Egipto y Túnez llevan años con una crisis turística sin precedentes. Tienen hambre. Y están empezando a captar cuota de mercado peligrosamente. Su gran baza es el precio, trabajan a unos costes muy bajos y no ponen ninguna traba al turismo. Nos quitan clientes. Nos los quitan ya. ¿Qué creéis que están pensando ante este tema? Sí, están rezando para que lo implantemos y ellos sean todavía más competitivos. La «no venta» es tremendamente silenciosa. No se nota, simplemente bajan las visitas, los ingresos, cierran negocios. Y nunca se vuelven a recuperar. El mercado funciona así. Y funciona así desde hace miles de años. Quizás no sea la mejor idea oponerse a sus sólidas reglas.

En tercer lugar, este impuesto favorece la economía sumergida. Lo que se pretende es que los alojamientos legales hagan de cobradores. Con lo que los alojamientos ilegales tendrán mayores ventajas competitivas todavía. Los que son legales sufren una cantidad enorme de trabas burocráticas, normas, impuestos e inspecciones. A todo esto, le añadimos uno más. Es decir, en un check in, además de hacer de control con el pasaporte, les cobramos la tasa y, además, luego esa tasa la tendremos que liquidar con la administración. Más trabajo, más costes, menos competitividad.

En definitiva, no somos tan guapos, hay destinos maravillosos. Nadie nos garantiza que vayan a seguir viniendo turistas cada año. Tampoco vamos sobrados. Mucho ojo, torres más altas han caído y, hoy en día, la capacidad para cambiar de destino es máxima.

Los grandes retos del sector más importante de la economía regional pasan por el Brexit y lo que va a pasar con todo ello; pasan por competir con los destinos emergentes; pasan por el futuro de la robotización; pasan por la excelencia en el trato al cliente; y pasan, sobre todo, por la profesionalización de las personas que trabajan en él y por su formación continua a todos los niveles (hay escasez tremenda de cocineros y camareros, mucha gente casi no habla bien ni siquiera el inglés?).

¿Por qué estamos empleando tiempo y energía en hablar de un impuesto y no en solucionar todos estos problemas? Hay tanto por hacer, hay tantos retos, tanto por mejorar que no me cabe en la cabeza que sigamos cada año con este tema. Por favor, pongámonos a trabajar en las cosas importantes. Vamos a hacer que este sector genere ingresos de verdad, los optimice y genere recursos, muchos más que con una tasa. Y que éstos reviertan en la sociedad. Eso se consigue despejando trabas, no poniéndolas. Dejad trabajar a los profesionales. Gracias.