¡Agua o secarral!

«Se han empeñao en cargarse la que siempre se ha considerado como «la despensa/huerta de Europa» y lo están consiguiendo! Lo que jode es que no se la están cargando los desgobernantes en Bruselas, sino los españoles, que es mucho más grave! No hace mucho, en la plaza de San Sebastián, en Orihuela, coincidí con el alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo -al que agradezco su amistad- ¡y echamos un ratico! Me dijo que había asistido a una conferencia del Jefe de la Diplomacia Europea, José Borrell, a quien le preguntó si, en los tiempos que corren, sería posible recuperar y poner en marcha del Plan Hidrológico que él -Borrell- diseñó y en el que se contemplaba la interconexión de cuencas, para, traer agua a la Vega Baja, plan que, por cierto, «se cargó» Cristina Narbona, que, ¡cágate lorito!, es su compañera sentimental, a la par que presidenta del PSOE y senadora. Se opuso cuando era ministra en el gobierno de Felipe González, del que Borrell formaba parte.

El ex ministro de Exteriores contestó, más o menos, a Luis Vicente que, la UE no financiaría un proyecto de este calado, pero que el Gobierno de España sí está en disposición de acometer una actuación de tal magnitud, aprovechando para ello las infraestructuras existentes, con lo que el presupuesto «no se iría de madre», aunque esto no quiere decir que lo vaya a hacer. Pero claro, Borrell dijo esto en Alicante y a un alcalde de la Vega Baja (Luis se identificó como tal). Es un alcalde que considera que, de no haber sido por el agua del Tajo, su pueblo, Benferri, no existiría o las habría pasado muy putas, según me dijo.

Lo que Borrell le dijo a Luis choca frontalmente con lo que se ha publicado últimamente. Cito literalmente: «Los municipios antitrasvase del Tajo decidirán sobre el agua que se envía a la provincia», haciéndose hincapié en que «El Gobierno pacta con Castilla-La Mancha incluir a los pueblos de los Embalses de Entrepeñas y Buendía en la comisión que decide el caudal». Es decir, se pone a la zorra a cuidar a las gallinas, porque la zorra -los pueblos antitrasvase- es la que tiene que dar de comer a las gallinas -la Vega Baja- con lo que mucho me temo que esas gallinas van a pasar más hambre que los negritos del Cuerno de Africa. Incluso se les ocasionará tal ruina que dejarán sus campos y la comarca, más pronto que tarde, se convertirá en un secarral, al más puro estilo del desierto almeriense de Tabernas. ¿Que soy catastrofista y agorero, a la par que pájaro de mal agüero? ¡Preguntadle a Eladio Aniorte, presidente de ASAJA-Alicante y vecino de Redován, que lleva muchos años peleando para que el agua llegue la Vega Baja y veréis lo que os dice!

Fijaos si la cosa está chunga/pinta mal que hasta la Consellera d'Agricultura, Mireia Mollá, hija de Pascual Mollá e ilicitana de nacimiento, ha avisado de que «el Consell acudirá a los tribunales si los municipios antitrasvase entran en la comisión de explotación del Tajo». ¡Ya tenemos la burra en el trigo! ¿Habrá pedido permiso a su jefe para decir esto? Y tenemos a «la cochina en el barro/fango/lodazal» y «hosicando en la bardisa» porque Quino I de Morella ha quitao importancia a la decisión del Gobierno sanchista -que, no hay que olvidar, está en funciones- de incluir a los pueblos de los embalses de Entrepeñas y Buendía -tales como Sacedón, que exhibe una pancarta en su Ayuntamiento contrario a los trasvases- en la mesa que decide el envío de agua a la provincia. ¡Choque de trenes en el «gobierno valensiano»! Mireia, de Compromís, defiende los intereses de sus paisanos del Camp d'Elx, en contra de lo que dice el mandamás del ejecutivo autonómico, del PSOE, que apoya lo que diga su jefe de filas, no vaya a ser que se mosquee y no le mande las perras prometidas a otro de Compromis -antes Partido Comunista o Izquierda Unida- Joan Baldoví, a cambio de su voto para apoyar la investidura del colega de Roberto Alcázar; a saber, Pedrín. ¿Y qué me «desís» de que la Dipu y el Gobierno mursiano se unan para luchar contra la muerte del trasvase? ¿Y de que la consejera de Agricultura andaluza, Carmen Crespo, critique la medida y defienda que se mantenga el carácter técnico de la comisión? Pero ojo, ¡hasta el PP de CLM quiere que los municipios antitrasvase decidan si agua si o agua no para el sur de Alicante! ¿Y por qué no están pueblos como Orihuela, Rojales o Guardanar en esa comisión?

Lo dicho, ¡como no venga agua -que es fuente de vida- la despensa de Europa se va a convertir en un secarral digno de ser incluido en las ofertas de los «touroperadores», como el desierto de Atacama, en Chile, que tiene 105.000 kilómetros cuadrados!