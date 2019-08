5º encuentro de dibujantes en Elche

Durante cinco años consecutivos la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche, Visitelche y Cuadernos Viajeros han venido organizando en nuestra ciudad una quedada de dibujantes a nivel internacional, bajo el lema «Dibujando entre palmeras». Los días 5, 6 y 7 de abril de este año (viernes, sábado y domingo) será el «5º Encuentro de dibujantes urbanos en Elche». Y, como en años anteriores, se espera que la participación no deje de crecer y Elche sea muy pronto un referente consolidado del arte democrático en nuestro país para los amantes de esta bonita afición que nos une: el dibujo sobre cuadernos. En estos Encuentros, siguiendo la estela del fenómeno Urban Sketchers o dibujantes urbanos, participarán desde los aficionados más primerizos hasta los profesionales más destacados. Y poco a poco nos vamos conociendo personalmente los miembros de los distintos grupos de cuadernistas que poblamos el planeta: «Ladrones de Cuadernos», que abarca dibujantes de todo el Estado español: «De vuelta con el cuaderno», dibujantes de Zaragoza; «El dibujo elocuente», de Murcia; «DibuNómadas», de Torrevieja; «El retratista nómada», de Madrid... Las inscripciones para este 5º Encuentro en Elche se harán en www.cuadernosviajeros.com. Tanto Visitelche como los patrocinadores Art & Things, Dintelpa, Dolça Bellas Artes y Lloc d´Art obsequiarán a todos los inscritos con material conmemorativo. ¡Ánimo!

Si bien la organización de estas quedadas generales es bastante ardua para los responsables de las ciudades anfitrionas, y que nunca agradeceremos lo suficiente, el funcionamiento es de lo más sencillo y fluido: todos los inscritos al encuentro nos reunimos en el punto acordado y ya está. Acto seguido nos ponemos a dibujar lo que tenemos delante, desde la más imponente catedral hasta el más humilde buzón de Correos. Ya en los descansos, con la cañita y los calamares por en medio, habrá llegado el momento más emocionante de todos, el intercambio de los cuadernos para hojear y admirar lo que cada uno ha hecho desde la última vez que nos vimos. Después seguirán los pacharanes y las tónicas, excusas perfectas para fusilar mientras tanto a los camareros y a la confiada clientela. En las comidas centrales de mediodía se continuará dibujando desde los menús hasta el chupito final. Así como los caretos de los coleguis que te hayan tocado enfrente. Ni que decir tiene, los manteles de papel acaban «para ponerle marco».

La condición especial de Cuadernos Viajeros, en el fondo una escuela de arte para la vida, empatizará especialmente con la inclusión en estos encuentros de todos los talleres y academias de arte de la ciudad, fomentando el aprendizaje horizontal y el autodidactismo. Al tiempo que se agradece la participación festiva de los profesionales del dibujo como arquitectos, publicistas, profesores o artistas. Los encuentros en Elche suelen finalizar con una exposición en Les Eres de Santa Llúcia, representativa de todo lo realizado durante los tres días. El domingo a mediodía se atan cordeles entre los árboles de alrededor y con pinzas se cuelgan los cuadernos dejando ver los dibujos. La gente que pasa por allí se siente feliz de reconocer su entorno en el mundo del arte y sonríen con verdadero agradecimiento. Si yo fuera el alcalde de la ciudad me ponía algo en la cabeza para pasar inadvertido (sin tener que ir estrechando manos) y me daba una vuelta por la exposición o por los nidos de dibujantes. No todos los días se puede ver lo bonita que es nuestra ciudad trasladada al papel en tintas y acuarelas. Tal y como la van a conocer en cualquier parte del mundo donde se muestren los cuadernos, o las imágenes por Internet. Felicidades por proyectos de arte+educación así. Continuará?