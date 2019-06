un pivote posicional y muy físico

a liga francesa es una de las que seguimos habitualmente y a Omenuke Mfulu estuve viéndolo en dos partidos a principio de temporada. Omenuke Mfulu es un jugador con un gran poderío físico y y tiene una calidad decente. Juega mejor como pivote posicional por delante de la defensa. Cuando se trata de hacer una presión alta le cuesta un poco más. Tiene una salida de balón decente y casi siempre intenta jugar en corto y al primer toque para minimimizar los errores.

Si lo comparamos con Manuel Sánchez, no es tan dinámico y no tiene tanta salida de balón como el cordobés. Lo vi en el comienzo de la Liga y como en la Segunda División francesa no hay jugadores tan dinámicos como los que queremos para Inglaterra y no lo volví a ver. Además, su equipo estaba en la parte baja de la clasificación. Creo que se puede adaptar mejor a la Segunda División española en la que el ritmo no es tan alto. Lo que más destacaría es su físico y su capacidad para las labores defensivas. En los balones aéreos y divididos va muy bien a la hora de robar y aprovechar los errores de los contrarios.

Ahora falta ver cómo se adapta al fútbol español, pero tácticamente es un buen jugador y sabe guardar y mantener su posición.