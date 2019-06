iNNOVACIÓN CAPITAL

a costado 36 años. Las parcas del destino político de Alicante se lo han tomado con una tranquilidad pasmosa, pero el esperado día que parecía que nunca iba a llegar ha llegado. Después de más de siete lustros siete de gobierno autonómico en la Comunidad Valenciana, una conselleria tiene sede en Alicante. Si alentador es que que la nueva conselleria no sea precisamente testimonial en su importancia política y de gestión e incluya competencias tan fundamentales como Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, no lo es menos que su titular haya sido anteriormente la primera mujer en España que presidió un Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones. Y como guinda, que esta nueva consellera, Carolina Pascual, sea ilicitana.

Del mismo modo que el movimiento se demuestra andando, la vertebración de un territorio complejo como el de esta Comunidad se realiza con gestos valientes y decididos como este, que son los que de verdad cosen las costuras rotas y convencen de que todos somos igual de importantes, de derecho, pero también de hecho. Parece fácil, ahora que lo inimaginable hasta hace poco es una constatable y feliz realidad, pero ha costado 36 años llegar hasta aquí. Parece fácil pero no lo ha sido ni mucho menos. Carolina Pascual lo ha entendido desde el primer minuto y ayer lo resumió en una frase: «Alicante es la capital de la innovación». Pese a su inexperiencia política, no parece una mujer a la que le asuste usar su valioso bagaje de conocimiento tecnológico para hacer confluir todas las tendencias que han emergido en la provincia durante los últimos años y lograr que eclosionen en un liderazgo real que Alicante necesita tanto como el resto de la Comunidad. Ximo Puig se ha enfrentado a muchos fantasmas para tomar esta decisión histórica y, en cierto modo, revolucionaria. La descentralización a la que ha abierto las puertas no puede ni debe tener marcha atrás y debe ir más allá de su tiempo al frente de la Generalitat. Este debe ser el primer gesto de los muchos que deben confirmar que se ha acabado el tiempo en el que todos éramos iguales, aunque unos insultantemente más que otros.