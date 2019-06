Coca y cocaína

A los alicantinos en fiesta le gusta mucho la coca», era un titular ayer de nuestra web que hacía referencia a Cuqui, la dueña de una panadería que había ganado el concurso de coca amb tonyna de las Hogueras. Ya -pensarán ustedes-, la coca que leí y por la que me interesé era otra... que tampoco es la que se vende en botella con una fórmula secreta desde hace más de un siglo. Viene todo esto a cuenta de una sentencia que se dictó ayer en sala, en la sección VII de la Audiencia, tras con un acuerdo entre defensa y Fiscalía, por la cual los tres detenidos por el mayor alijo de cocaína incautada nunca en la provincia, casi cuatro toneladas, hecho ocurrido en 2013 en Elche, habían sido condenados a penas de cinco años y algunos meses de cárcel beneficiándose de las dilaciones indebidas del proceso. Les pedían 33 años. Era coca suficiente para abastecer las fiestas de Hogueras desde entonces y hasta la actualidad, con una pureza del 74% y pendiente de ser cortada para multiplicar su valor. Los acusados, por cierto, estaban en libertad, y me preguntaba si esos cinco años de prisión era suficiente castigo. Yo creo que no, pero enhorabuena a sus abogados. Pensaba en la sentencia y en esos policías y guardias que la leerán sin estupor ni sorpresa porque están cansados de ver cosas parecidas. Y también me imaginaba a los agentes que participaron en la operación, ayer, esperando en la puerta de la sala, sin saber si tenían que entrar a declarar o no, intentando memorizar aquella investigación de hace seis años que plasmaron en sus informes a sabiendas de que las defensas buscarían cualquier pequeño resquicio o error en beneficio de sus clientes. Policías que han visto estos días cómo los acusados, que iban a repartirse, según las diligencias, 30 kilos de la droga por el trabajo han estado junto a ellos, a pocos metros, esperando ser llamados para firmar el acuerdo. Y es difícil chocar contra esta realidad y que esperemos que al día siguiente haya policías y guardias que salgan a la calle para defender a ciudadanos de la droga y de tantas otras cosas para escuchar sentencias así.

Hay veces que algo falla en la Justicia y es la propia Justicia.