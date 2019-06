Hoy comienza un nuevo mandato en ELCHE

no. El día 19, jueves, de abril de 1979 expirando la mañana quedó constituida la primera Corporación democrática ilicitana. Se extinguía así un prolongado periodo de fascismo. Ramón Pastor Castell recibía la vara de mando: símbolo de rectitud y justicia en un abarrotado salón de plenos. Posteriormente, se procedió al izado de la señera en su mástil enclavado en el balcón céntrico de la fachada del edificio consistorial a los acordes de la Banda Municipal de Música que interpretó el himno regional de Valencia. Puño en alto, el recién debutado regidor saludó al populoso congregado en la plaza del Generalísimo: Plaça de Baix hoy en día. ¡Tiempos aquellos!

Dos: En 40 años de Democracia elche ha tenido 5 regidores del PSOE y una primera y única regidora y del PP: gesta fémina histórica pues... De las 10 etapas, omitiendo la venidera (en lapsos de 4 años que se extiende una legislatura) de gobiernos municipales cumplidos, 9 han sido de izquierdas, solos o con coaliciones y 1 de derechas en solitario. Regencias en solitario o en coaliciones: Ramón rigió 1 con coalición y 1 en solitario. Manuel rigió 2 en solitario, Diego rigió 1 con coalición y 2 en solitario, Alejandro rigió 1 y con coalición, Mercedes rigió 1 y en solitario. Carlos rigió 1 y la pendiente, ambas con coalición. 36 años de mandatos de izquierdas y 4 años de mandamientos de derechas para con la ciudad. 145 concejales/ as socialistas frente a 89 concejales/ as populares, hay que advertir que el PP emerge en la cuarta legislatura (1991-1995), han jugado en desventaja. Más compuestos de guarismos. 1) El censo electoral en 1979 es de 106.007, aunque solo votan: 67.830 (30.351 PSOE, el PP no existe). 2) El censo electoral, aparece el PP local, en 1991 es de 131.692, aunque solo votan: 80.924 (43.179 PSOE-22.610 PP). 3) El censo electoral en 2019 es de 169.717, aunque solo votan: 101.981 (37.351 PSOE-28.135 PP). El PSOE local se embolsa en 40 años 7.000 votantes más a día de hoy. El PP local de 1991 conquista en 28 años 5.525 votantes más a fecha de hoy. De 11 legislaturas, 5 han sido ganadas por el PSOE en mayoría y otras 5 pudieron gobernar sumando con otros partidos. El PP ganó 3 pero solo pudo gobernar 1 y porque obtuvo la mayoría, triste vida corporal. Estimo conveniente se mantenga la percepción de: ... es que Elche es socialista...

Tres: Hoy día 15, sábado, de junio de 2019 es investido alcalde: Carlos González Serna (2015-2019) y recibe aquella misma vara 4 décadas después. Ramón (1979-1987), Manuel Rodríguez (1987-1995), Diego Maciá (1995-2007), Alejandro Soler (2007-2011) y Mercedes Alonso (2011-2015) han sido sus predecesores. El hombre de figura adusta estoicamente resignado para con el suplicio que le infringen sus cercanos: entes oscuros codiciosos de la supremacía. El hombre flemático que contra todo pronóstico llega a su segundo mandato con un resultado supercalifragilisticoespialidoso: cosecha 12 regidores frente a 8 ediles (2015). Inverosímil. Estos son sus rendimientos, recalco: «sus resultados». Son suyos y para con él. Y eso que muchas/ os, me incluyo, nos hemos pasado los 4 años de su expedido mandato en tripartito opinando y pensando: ... ¡si no han hecho nada!... ¡Anda que si llegan a hacer! Teoría del relativismo; esta sostiene que los puntos de vista no tienen verdad ni validez cósmica, sino que solo poseen una autenticidad subjetiva encuadra en los diferentes marcos de referencia. ¿Qué me dicen? Ni con estas. Es el aislado razonamiento absurdo que me impongo para discernir sobre estos heroicos rendimientos socialistas. Carlos ha estado 4 años en un desierto purgando el mayor de sus vicios forzados: Mireia Mollà. Y ahora que ha sido absuelto anda presto a 4 años de travesía incierta. Lástima. La sombra alargada de Alejandro Soler arrojada a través de su catecúmeno Ramón Abad le escudriñan. En él ahora se ignora la energía de la fuerza despachada a combatir por el maestro y su meritorio y si esta es perniciosa o benigna. Carlos ha obtenido el estatus de líder supremo y el merecimiento de ejercer en pos de su personal credo. Dejadle pues, ojalá. Así con todo: que la fuerza te acompañe Carlos. Y en otra ocasión os escribo de las/os gobernantes desprovistos de recursos para el amor.