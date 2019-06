MUCHO MÁS GUAPA

hora que estamos a punto de estrenar nuevo gobierno municipal para la ciudad, porque a estas horas, cuando mi columna sea lanzada al hiperespacio, ya tendremos claro quién va a ser el nuevo alcalde de Alicante, creo que es buen momento para plantear algunas cuestiones que considero importantes. Hoy traigo un pensamiento que ojalá cale bien hondo en los nuevos regidores. Me refiero a la cuestión de la limpieza de la ciudad, un tema que no por sabido deja de estar de rabiosa actualidad.

El pasado jueves por la tarde acudí a la sede del Colegio de Abogados y me vi en la necesidad de aparcar por las inmediaciones, en el barrio de Benalúa, y transitar por las calles de alrededor para encontrarme con otra persona. Lo que vi me dejó pasmada. Eran los restos no de un naufragio o de una guerra, como daba la impresión de ser, sino del mercadillo que se había celebrado por la mañana en estas calles adyacentes al mercado municipal. Excuso decirles la de cajas de todos los tamaños que se agolpaban, apiladas algunas, tiradas de cualquier forma las demás, aparte de restos orgánicos, papeles e inmundicia para resumir. El calor empezaba a hacer de las suyas, por lo que la podredumbre iba tomando tintes más dramáticos, que un pobre único empleado de limpieza trataba de solucionar en una calle como podía, con la ayuda de una manguera. Aquello era para un ejército de personas pertrechadas de escobones, agua a discreción y varios contenedores enormes para poder recogerlo todo. A mí me encantan los mercadillos, pero alguna solución hay que buscar para que esta actividad se desarrolle en mejores condiciones, y no así, dejando a su término las calles de la ciudad hechas un erial.

Es cierto que la limpieza de Alicante lleva tiempo brillando por su ausencia, por más que en un intento de autoconfianza pretendiéramos decir que nuestra ciudad está guapa. Sin embargo, para estar guapa hay que parecerlo estando limpia además, siendo ésta una cuestión de primer orden que considero que no se halla a la altura de lo que se necesitaría. Probablemente haga falta que se realice en mejores condiciones, con más dotación económica y una diferente planificación, pero también aportando más medios, más personal más contenedores de basura y más papeleras. No podemos pedir que la gente sea más cívica y considerada con la ciudad como lugar de encuentro común de todos, si no le damos las herramientas necesarias para ello.

Y, ahora que tenemos las Hogueras en puertas, es algo a tener especialmente en consideración.