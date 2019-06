El Ayuntamiento de Elche firmó aún en pesetas en 2000 el último contrato de la basura. Exactamente 33.000.000.000, que al cambio fueron algo más de 198,3 millones de euros. Fue por 16 años que se han convertido en 19 y concluye en 2019. Aquel año que estrenamos milenio éramos 195.000 ilicitanos y nos costó 12,5 millones la factura. En 2017, cuando se prorrogó, se hizo para atender a 227.659 vecinos y se abonaron 20 millones. A partir del año próximo serán 28,5 millones de euros y el último dato de población nos da que somos 230.625 ciudadanos. En 2000, Elche tenía 138 millones de presupuesto y la basura suponía el 9%. En 2017, nos gastamos 168 millones y la limpieza pasó a ser ya el 12% del gasto. No sé cuánto será el presupuesto de 2020 porque no tenemos ni éste (funcionamos con el de 2018, que es de 179 millones) y me temo que en 2020 la basura se llevará casi uno de cada seis euros de los ilicitanos (15-16%). ¿Alguien piensa que vamos en la dirección correcta?