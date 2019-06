EL NO PARAR DEL CIRCUITO

l post de Rafa Nadal levantando su nuevo Roland Garros lo aprovechó Ciudadanos para sentarse con Vox y la foto que salió a la luz fue la de Rivera con Malú. Algo liado sí que anda esto.

Según ha sido capaz de determinar las fauces del periodismo de investigación, la cantante fue descubierta probándole al maromo una crema. De un lado es difícil imaginar en esa tesitura a Santiago Abascal y, de otro, no da la impresión de que el mercado haya encontrado un cosmético capaz de meterle mano a la tez que se gasta García Egea por lo que, estéticamente, el encuentro a tres bandas queda como parece obvio que queda. Al jerarca gallego descendiente de Fraga y al gallo andaluz, que comandan el poder periférico, se les abre las carnes cada vez que Teodoro traslada las líneas maestras trazadas por El Niño. Desdeñan la capacidad de Casado y no lo disimulan. Dentro del soci, son los invitados sin embargo, no los pata negra, los del affaire de campanillas. Marcos de Quinto, ex ejecutivo de Coca-Cola que ha pulverizado el registro de bienes en la Carrera de San Jerónimo al declarar un patrimonio de más de 50 millones de euros, ha afeado al ex primer ministro francés y ex alcalde de Barcelona previo a serlo el puntito que se gasta satanizando a los ultras de un solo flanco. Para Valls la chispa de la vida habría sido tener un padrino finlandés y probar arriba del todo.

Volviendo aquí, qué foto la de Colón. En referencia a la misma, el hermano del Maragall olímpico ha dicho que sería el soporte sobre el que Colau accedería al trono, al tiempo que la sede de los comunes ha aparecido salpicada de lacitos para crear ambiente. Lo que sea se decidirá antes que la formación monclovita para la que el llanero solitario en que va quedando Iglesias no ceja de echarle el lazo a Sánchez y este, que bueno es, con quien se hace arrumacos es con Susana. Algo sí deberíamos tener presente. Nadal jugó los partidos de amarillo y, joder, le dio las gracias al padre y a la hermana del rey. Mira que dedicarse al tenis.