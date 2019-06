Selectividad nacional ya

El problema del examen de matemáticas que ha ocurrido en la Selectividad de este año en la Comunidad Valenciana ha sido de lo más destacado de la semana por estos lares. Lo digo porque por la parte de la política pura, que es lo que más nos pone a muchos de los que le damos a esto de opinar, aún estamos con el deshoje de la margarita de los pactos electorales. De hecho, andamos esperando ansiosamente que el baile de debutantes termine pronto como sea, con los noviazgos que se apuntaban, o bien con los pretendientes que han aparecido a última hora. Como se puede ver, la memoria de algunos es pero que muy cortita, y ahora resulta que lo que vocearon las hordas triunfalistas se ha olvidado por completo, por no decir que el daltonismo de algunos frente a las líneas está cada vez más a flor de piel. Volviendo a lo de los exámenes de Selectividad, cuando nos ponemos en España a hacer tonterías las hacemos muy bien hechas. La única manera de saber a ciencia cierta el nivel real de todos los estudiantes de nuestro país es poniendo el mismo examen en las mismas fechas a todos los alumnos. Pero no así, con los exámenes repartidos por comunidades autónomas, que llevan a que, en algunos casos, como el valenciano que les comentaba al principio, el examen de matemáticas sea tan difícil que no lo apruebe más que un porcentaje mínimo de alumnos, o bien que el de lengua de Canarias esté chupado. En ningún caso se trata de eso, de ponerles a los pobres estudiantes palos en las ruedas para impedir o restringir su derecho legítimo de acceso a los estudios superiores, ni de regalar las notas como si fueran bobos de remate. El nivel educativo en España, según el informe PISA, es de los más bajos de Europa, lo que debería ser motivo suficiente para que tratáramos de pensar, añadiría con la cabeza por las dudas de algunos, qué cambios hemos de introducir para que mejore el nivel, homogeneizando los objetivos didácticos, los contenidos y el nivel de exigencia. Las competencias en materia de Educación, que es algo tan serio, deberían recaer con carácter exclusivo en el Estado. Por no hablar de que hace falta urgentemente un pacto que garantice que esta cuestión tan crucial no va a estar siempre en vilipendio, al albur de la ventolera que le dé al Gobierno de turno.