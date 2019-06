De pactos y bloques

Si las tres derechas suman la mitad más uno, gobernarán. Pactarán una mayoría sea en ayuntamientos, diputaciones o comunidades. Hay que contar con la reiterada vocación de expulsar a Sánchez, a los socialistas de la Moncloa, territorio propio y patrimonial de la derecha. Mucho de lo que oímos y leemos estos días forma parte de los chantajes, regates, justificaciones ante los electores, y brindis al sol de distinto signo y tipo. Si suman mayoría absoluta gobernarán y si la izquierda no tiene mayoría absoluta no apoyarán al PSOE, aunque sea la lista más votada. No cabe duda. Hay varios motivos que me llevan a esta conclusión.

Una coalición Cs-PSOE ha sido solicitada, publicitada, abonada y deseada desde los vértices de la economía, por supuesto del Ibex, incluso por aquellos que desde ámbitos políticos predican una gran coalición como forma de superar los bloques izquierda-derecha, que le parecen enrocados y como sinónimo de estabilidad, al estilo alemán. En la mayoría de las instituciones sería necesario el acuerdo de Ciudadanos con el PSOE, o simplemente bastaría, como en el Ayuntamiento de Madrid, con su abstención para que gobernara la lista más votada, en este caso la de Manuela Carmena. Este es el primer problema porque los de Rivera se debaten entre ser «bisagra», o ser ellos la puerta, al menos la hoja derecha. Dudan entre ocupar el centro político -la «bisagra»- que le permita pactar a diestra y siniestra como hizo en el 2015 o ser el partido hegemónico en la derecha ante un Partido Popular en horas bajas y bajando. Aparecer pactando con Vox es una cuestión de imagen ante el Partido Liberal europeo y sus propios electores, pero no es lo más importante. En las condiciones actuales siempre puede conseguir muchos mejores logros en una negociación con los populares y no retratarse ni negociar con Vox. En un pacto con los socialistas ocuparían una posición secundaria y dejarían todo el protagonismo opositor al Partido Popular de Pablo Casado, revitalizándolo. En esa situación la vocación de bisagra está olvidada, no les interesa, por mucho que lo pregonen algunos poderes fácticos.

Vox, a pesar de las fanfarronadas que prodiga Abascal, votará al candidato de la derecha, allí donde su voto sea imprescindible para evitar que la izquierda gobierne. Es el caso del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad. No podría explicar ante sus electores, ni ante sus apoyos, su abstención. A diferencia de la ultraderecha española tradicional, por ejemplo, la Falange, Vox no tiene el barniz de preocupación por lo social; defiende un capitalismo descarnado, bajadas de impuestos, reducción de servicios públicos sociales y sanitarios, de privatizaciones sin disimulos. En lo político, además, es extremadamente conservador y machista, contrario a la Constitución y al sistema democrático. Parar a la izquierda es su prioridad absoluta.

El PP, por su parte, necesita pactar y gobernar donde pueda, y su jefe demostrar que la estrategia de las generales no fue tan mala. Así intentará cruzar los próximos cuatro años de desierto en mejores condiciones, aunque lo tendrá difícil, especialmente si Feijóo gana el año que viene las elecciones gallegas. Por lo tanto parece muy claro que donde la derecha sume la mitad más uno, gobernará y donde le falten votos intentará que otras fuerzas nacionalistas o independentistas no apoyen a los gobiernos de PSOE con Unidas Podemos, regionalistas, etcétera.

El Partido Socialista se presenta, aunque no creo que espere nada, como dialogante con Cs sea en Castilla y León, Madrid o en Navarra oponiéndose a aceptar la abstención de EH Bildu. Primero, para gobernar en regiones tradicionales de los conservadores que nadie puede decir que no lo intentó; y sobre todo para que Unidas Podemos no aparezca como la única alternativa posible en la formación del futuro gobierno. Igual de dialogante se está presentando Ada Colau en Barcelona con los Comunes, coqueteando con Esquerra Republicana, pero a la inversa; así el PSC no aparece como la única alternativa.

El último pacto en cerrarse será el del Gobierno de España, de Pedro Sánchez. Que Unidas Podemos forme coalición de gobierno con los socialistas depende, sobre todo, de superar las diferencias internas de los de Iglesias. Podemos Andalucía no lo acepta, prefiere el pacto programático y apoyo parlamentario. En Barcelona en Comú una parte prefiere pactar con los independentistas antes que con el PSC. El apoyo parlamentario de Unidas Podemos será imprescindible, al menos a un gobierno con «independientes», algunos próximos a Podemos. Como ahora, ¿no?