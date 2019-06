El examen difícil

Un mismo ejercicio para los estudiantes de toda España mediría de forma objetiva la educación por comunidades autónomas y haría que todos compitieran en igualdad de oportunidades

Lo que más recuerdo de mi examen de la entonces selectividad fue el examen de filosofía. En aquel examen una de las dos opciones no correspondía a ninguno de los temas previstos. Afortunadamente, pude responder adecuadamente a la segunda opción, pero sí que se generó cierto revuelo entre los compañeros acerca de aquella pregunta. Aunque pensábamos que había sido un error de nuestro colegio, parece que fue un error del examinador que había elegido una pregunta de un temario de años anteriores. En aquellos tiempos no había ni change.org, ni Internet y creo que ninguno habíamos visto un ordenador más que en las películas, así que aquel error no pasó a mayores y según me contaron entonces, se solucionó con una corrección generosa del examen. No ha sido así con el reciente examen de matemáticas de las pruebas de este año que ha transcendido a los medios por su presunta dificultad.

Como dice la canción de Mecano refiriéndose al año nuevo «los españolitos enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez», el examen de la PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) es algo parecido dentro del ámbito preuniversitario. Todos los estudiantes de España que quieren iniciar sus estudios universitarios no solo deben aprobar la PAU, sino que además deben obtener la nota suficiente para poder elegir el estudio que desean cursar.

Todo esto provoca una gran presión no solo en los estudiantes sino también en los profesores que preparan las pruebas y por supuesto también en los institutos y su claustro de profesores que se juegan parte de su prestigio en función de la media del resultado de las pruebas que han obtenido sus alumnos.

Precisamente para garantizar el carácter ecuánime de los exámenes, los profesores que los preparan realizan un sinfín de reuniones de coordinación con el objeto de que tengan una dificultad razonable, que permita medir los conocimientos de los estudiantes. Según los estudios realizados, parece que lo hacen bastante bien, ya que existe un grado de correlación notable entre las notas que los estudiantes obtienen en los exámenes de la PAU y en su periplo universitario.

Eso no impide que en algunos casos alguno de los exámenes pueda ser considerado como más complicado de lo normal. En ocasiones más que complicado, es simplemente algo diferente a ediciones anteriores, que son en la mayoría de las ocasiones base de la preparación para afrontar la PAU. La subjetividad suele imperar y solo desaparece al comparar las calificaciones obtenidas con las de años anteriores. Aun así, la existencia de dos opciones a responder evita en parte esos errores, ya que siempre puedes elegir la otra opción.

Aun así, es muy difícil que tantos exámenes en tan poco tiempo estén exentos de errores para todos los alumnos de cada Comunidad. Es más, si no lo están y son considerados fáciles se critican desde el resto de las comunidades, ya que en el fondo todos los estudiantes de España compiten para las mismas plazas, pero con diferentes exámenes (cada Comunidad realiza el suyo). Entiendo que se debería conseguir que todos los estudiantes de España realizaran el mismo examen, obviamente dificultaría la coordinación, pero permitiría medir de forma objetiva la educación por comunidades autónomas y lo que es más importante, que todos los españoles compitieran en igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad.

Finalmente cabe reflexionar sobre el hecho de que parece injusto que el futuro de los estudiantes se juegue más en tres días (ocho puntos de catorce) que en los dos años anteriores (seis puntos de catorce). Una alternativa sería regresar a los cursos preuniversitarios selectivos. Posiblemente no sería una mala opción, ya que te permitiría durante un año comprobar la preparación de un alumno para unos estudios en concreto. Pero tampoco está mal que en un país donde nos resistimos a medirnos, podamos en unos días conocer la preparación de nuestros jóvenes y la calidad de la enseñanza de los institutos. Medir, permite poder comparar y por supuesto sienta unas bases para mejorar, sino medimos, nuestro conocimiento sobre la educación y las bondades de los cambios aplicados siempre será insuficiente.

Pero no podemos olvidar que mucho más allá de la angustia que provoca, lo mejor de la PAU es ser la puerta entre el fin de una aventura y el inicio de otra, nuevas aulas, nuevos estudios, nuevos retos y nuevos amigos.