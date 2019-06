La inversión en tecnologías sale barata

Hoy en día, en un mundo en el que algunos utilizan las tecnologías para delinquir, tenemos que seguir apostando por invertir en ellas para mejorar la sociedad, y crear herramientas para cortar los accesos a estas tecnologías a quienes las utilizan para hacer daño. Pero lo que está claro es que los inventos en ciencia y tecnología nos van a servir para avanzar a pasos agigantados en la solución de muchos problemas de todos los tipos en muy diversas áreas de la sociedad, a saber: salud, la empresa, la justicia, la educación, la economía, la seguridad ciudadana, etcétera. Todas las áreas se benefician, por ello, al disponer de herramientas que les hacen ser mejores y más eficaces.

Es evidente que, si disponemos de 8/9 horas al día para trabajar, éstas serán más eficaces si trabajamos con las tecnologías que si lo hacemos sin ellas. No hay nada más que ver a las personas en el mismo colectivo, o fuera de él, que son más rentables y eficaces en su trabajo quienes las usan, frente a quienes nos las usan y prescinden de ellas. Pero porque les «da miedo» enfrentarse a ellas por si desconocen cómo se usan. Y porque todavía hay muchas personas a las que les da miedo afrontar cambios en las formas y modos de trabajar. Son éstas las personas que ralentizan los avances en la sociedad, porque si tienen poder de decisión en las formas de hacer algo novedoso en una actividad profesional y rechazan las tecnologías harán que ese trabajo acabe saliendo mal, se haga de peor calidad y se tarde más en conseguir resultados.

Esta semana, por ejemplo, se celebra en Alicante el próximo viernes, 7 de junio, el II Congreso Internacional SUMA La Tecnología Blockchain al servicio la sociedad, donde van a participar 532 asistentes, e intervienen los mejores expertos en la tecnología de blockchain, con la participación de CEOs y directivos de empresas y startups, que son un claro caso de éxito en la implementación de esta tecnología, que contarán sus experiencias y su metodología. En este caso se trata de una tecnología que nos permite almacenar información que jamás se podrá perder, modificar o eliminar. Y ello, supone avanzar en seguridad en conservación de documentos, lo que es sumamente importante en una sociedad que busca seguridad informática para guardar todo tipo de documentos o grabaciones de reuniones, juntas de accionistas en empresas, donde se permite, por ejemplo, la intervención por videoconferencia y nos da la posibilidad de guardar la reunión de la junta, o cualquiera que hayamos celebrado, o reuniones de juntas de propietarios que se transcriben en actas, pero que se pueden grabar, y que al mismo tiempo que se permite que intervenga cualquier persona que esté autorizada para intervenir, y se guarde, luego, la reunión por la técnica del blockchain, para estar a disposición de los interesados que tengan autorización para acceder a la información guardada.

Pero algunas personas se oponen frontalmente a estas y otras tecnologías por si se pudiera acceder a los documentos conservados por esta técnica, cuando no nos damos cuenta la cantidad de información de documentos y otros tipos de información que a lo largo de la vida se han perdido por incendios, sustracciones o, simplemente, porque no sabemos dónde los hemos guardado. Pero con estas tecnologías de la información documental existe la seguridad de su conservación, pero no solamente eso, sino que, además, solo pueden acceder a ella los expresamente autorizados para hacerlo, con múltiples controles de acceso que nos dan una gran seguridad.

Tenemos que pensar lo eficaces que son las personas que utilizan tecnologías, y el salto de calidad que dan en las administraciones y empresas donde trabajan, porque potencian exponencialmente su rendimiento por su cantidad pero, lo que es más importante, por la calidad del trabajo que hacen. Porque hoy en día lo caro y difícil es trabajar sin usar las nuevas tecnologías, porque tener personas trabajando sin que las utilicen supone un lastre de rendimiento y de calidad en la cifra de resultados. Pero, sobre todo, se trata de un tema de mentalidad, y de oponerse a todo lo que suponga un cambio para quienes responden con pegas y un extenso «no» cuando se les plantea introducir en un sector determinado cualquier nueva tecnología.

Por otro lado, las tecnologías han creado mucho trabajo porque son muchas las empresas que invierten en ello y ofrecen sus productos a diferentes sectores. Pero lo difícil, a veces, es convencer a esos sectores del cambio y de invertir en ese producto tecnológico. Porque lo que queda claro en este tema es que trabajar con tecnologías no cuesta. Sale barato. Lo que cuesta es trabajar sin ellas. Y no es por coste, sino por calidad y tiempo, lo que perdemos por su ausencia.