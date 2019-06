Santa Pola 1900-1909

Las expediciones científicas escocesas e inglesas, desplazadas con motivo del eclipse total de sol, practican en la playa un extraño y violento ejercicio que llaman "foot-ball", lo realizan con una gran pelota de goma, valiéndose, para jugarla, de la cabeza y de los pies, con prohibición absoluta de las manos y de los brazos». El director general de Correos y Telégrafos dispone, para que se pueda realizar el trabajo con desahogo con motivo del eclipse de sol, que la estación telegráfica de Elche prestará servicio permanente y que se refuerce con 2 oficinas más y 2 ordenanzas. Los astrónomos ingleses y escoceses se niegan a comer carne de cordero, única carne que se consume en Santa Pola, por lo que requieren el suministro de carne de vacuno. También, solicitan al alcalde que les facilite personal para la custodia de los aparatos y se les proporciona 2 parejas de guardias civiles.

Grave conflicto diplomático entre las comisiones de Inglaterra y Francia; Mr. Lockyer -tras cursarles invitación- se niega a recibir a Montpellier y Toulouse por llegar a las 19 horas y no a las 17 horas como estaba previsto, «luego tras considerar lo acontecido ha vuelto a cursar invitación» pero los franceses han manifestado que «de no igualar la carta de invitación (...) en cortesía a la desconsideración recibida, no atenderán la nueva invitación».

Tras el eclipse se celebra un banquete a bordo del crucero Teseo en el que su capitán Mr. Tisdal brinda por el Rey de España, y el alcalde de Santa Pola por la Reina Victoria y por la Marina y el pueblo inglés. «Días después el alcalde obsequia con un banquete a los astrónomos Lockyer y Copeland. El gobernador señor Casas visita Santa Pola y Elche para saludar a las comisiones astronómicas. El ministro de la Gobernación Eduardo Dato pone a la firma de S.M. unos decretos concediendo honores de jefe de administración a los alcaldes de Elche Sebastián Canales y de Santa Pola Francisco Bonmatí «en recompensa de los servicios que han prestado a la ciencia y a los sabios nacionales y extranjeros» con motivo del reciente eclipse de sol.