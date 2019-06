Murales en el C. P. Miguel de Cervantes

Murales en el C. P. Miguel de Cervantes

Tal vez influenciados por el constante auge del arte urbano o posgrafiti, los centros escolares de la ciudad también continúan interviniendo con más o menos intensidad las paredes exteriores de sus edificios, así como las paredes interiores del perímetro de los patios. En el C. P. Miguel de Cervantes, de Elche, desde hace cinco años, se viene llevando a cabo un bonito plan de memorial artístico por los alumnos de sexto que dejan el colegio y el próximo curso pasarán al Instituto Victoria Kent. Se trata de que cada alumno y cada alumna deje en los muros del centro una representación artística de cada cual, con su nombre y apellidos integrados. Siguiendo un conjunto planificado y de actuación temática concertado entre la dirección del centro y los técnicos del Ayuntamiento de Elche. En este caso, bajo la dirección conceptual de un artista plástico local: Juan Llorens. Lo que me lleva a poder divulgar los trabajos realizados y animar a los demás centros escolares.

Los dos primeros años se dedicaron a la plasmación de un palmeral sobre las paredes traseras del edificio del centro que dan al patio. El estilo de las formas es esquemático y macizado de colores naturalistas. Los otros dos años siguientes se emplearon en dos paredes bajas que flanquean el grupo de palmeras pintadas. Y los diseños son alusivos a los animales domésticos que pudieran encontrarse por entre los huertos de palmeras: gatos, perros, algún que otro caballo, etc. Con formas sacadas del cómic y del diseño popular, superponiendo los contornos de los diferentes animales, cada uno de un color, entre sí. En el muro comenzado este año, se ha querido refrescar el patio con un oceanográfico: toda clase de animales marinos, de colores fantásticos, yuxtapuestos sobre las paredes de bobadillas de cemento que conforman el perímetro del patio sobre el que se asienta la verja de hierro.

Las realizaciones de los motivos reproducidos en los murales están a caballo entre el arte primitivo, los grafitis escolares de toda la vida y las concepciones más poéticas del arte urbano actual. De modo que los motivos pintados interaccionan con la específica materialidad de la superficie de las paredes, bien sean de ladrillo visto, bobadilla de cemento o piedra artificial. Es decir, sin tocar los fondos que queden entre figura y figura, dejándolos tal y como son las paredes. Como respeto y homenaje a los materiales de construcción. De igual modo, el director del proyecto tampoco intervendrá para nada en la realización de los elementos pintados, que siempre serán producciones exclusivas de la etapa evolutiva en que se encuentre el alumnado, con sus gustos y habilidades gráficas. Así como la aportación de las figuras realizadas por sus profesores de sexto.

Tan emocionante como la tosquedad natural de los materiales de las superficies a pintar será el pálpito de las pinceladas del joven artista, sin preparación técnica mural, que va a dejar su impronta particular. Pues no están metidos en una simple situación de embellecimiento mural, sino más bien en un auténtico rito de paso: del colegio al instituto. Conformando, de paso, un bello museo de arte preadolescente al aire libre en todo su esplendor. Como curiosidad, el arte rupestre de los Dogon de Malí, en la aldea Songo, ha sido muy inspirador. Alrededor de la aldea, en un inmenso abrigo de la montaña de al lado, de cuanto en cuanto, se reúnen varias familias para realizar la circuncisión de sus hijos. Después, con tizas especiales de colores, se pintan en la roca las figuras representativas de cada familia: una lagartija, una tortuga, una serpiente, un signo abstracto, etc. Con el paso del tiempo estos diseños van desapareciendo lentamente y se suelen colocar los siguientes encima de los que había. Continuará?