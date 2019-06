Pactar con el diablo

Si hay una prioridad para los partidos constitucionalistas es no pactar con quien incumple y alardea de incumplir la Constitución. Y para ello hay que reconocer y señalar a quienes promueven una ruptura del orden constitucional. Nuestra Carta Magna, por mucho que algunos se empeñen, no es un texto punitivo ni sancionador para eliminar competencias autonómicas, es la norma máxima que reconoce derechos de la ciudadanía. Derechos tan importantes y esenciales para el sistema democrático como la igualdad, la libertad y la dignidad de las personas. Tan esenciales que se consideran fundamentales, es decir, son el pilar fundamental de la paz y de la convivencia. E irrenunciables, por cierto. Resulta contradictorio que haya un partido político que se ha presentado a las elecciones basando sus propuestas en ocurrencias radicales, discriminatorias y disparatadas. Y una vez ha conseguido acceder a las instituciones democráticas base su programa de gobierno en la eliminación de conquistas sociales y colectivas. Y ese partido, que representa lo peor de la política democrática, los tiempos más oscuros de nuestra Historia reciente, aboga con determinación por la eliminación de derechos consolidados. En su punto de mira están las mujeres y las políticas de igualdad, pero también las personas LGTBI y las migrantes, por poner solo algunos ejemplos. Su anunciada «reconquista» llega con unos pocos concejales y concejalas diezmados, pero llega. Una imitación mala y de baja calidad de la extrema derecha internacional. No han conseguido la fuerza prevista ni la capacidad anunciada de condicionar la política municipal y autonómica. Aunque probablemente será Ciudadanos quien ostentará la llave del gobierno en la mayoría de municipios y comunidades autónomas, es una prioridad del constitucionalismo político aislar estas propuestas discriminatorias. Sería un enorme error que, tras tantos años de conquistas democráticas, enviáramos la imagen a Europa de que, con tal de gobernar, en España pactamos hasta con el diablo. No valen medias tintas. Ciudadanos tiene que considerar la propuesta política del jefe del Consell, Ximo Puig, y facilitar un gobierno de centro izquierda en Alicante. También tiene la responsabilidad de propiciar un cambio político en la Diputación, después de tantos años de mando popular. Porque pactar con la extrema derecha y reconocer su capacidad de interlocución política es legitimar su discurso. Y en eso, los partidos constitucionales -PSPV, Ciudadanos, Compromís y Podemos- tienen una enorme responsabilidad para aislar a quienes en sus propuestas discriminan y difunden odio. Y, sobre todo, para no permitir que nos roben lo conseguido. Lo que tanto ha constado conseguir.