Apuntes políticos

Pedro el Grande. Cuando Pedro Sánchez se postuló como secretario general del PSOE desafiando, por tanto, el rodillo del entonces aparato de Ferraz, surgieron rápidamente algunas voces internas que pensaron que haciendo comentarios irónicos sobre el aspecto físico del actual presidente del Gobierno se horadaría su imagen de político en alza con voluntad de dirigir el partido. Fue así como se comenzó a llamar a Sánchez Pedro el guapo en un intento de ningunear a un político al que el PSOE le debe haber regresado de las catacumbas en las que el socialismo español se había metido de lleno después de las dos legislaturas de Zapatero y del desastroso mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba. Como consecuencia del descalabro de Podemos y de los sueños de poder de Ciudadanos que no terminan de materializarse, Pedro Sánchez ha logrado consolidarse poco a poco como un líder confiable de un partido que cree en un orden sin estridencias, de fuertes raíces europeístas y con una política ausente de bandazos. Ahí están los resultados electorales.

Pablo el angustiado. Por mucho que Casado y su equipo tratasen de convertir una derrota en una victoria la realidad es la que es. Tanto las elecciones autonómicas y municipales como las europeas han confirmado el desplome del Partido Popular que ya vimos en las generales. Montar deprisa y corriendo una pequeña tarima para celebrar que una coalición de perdedores va a poder gobernar el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid tuvo el efímero efecto televisivo y publicitario de algunas horas pero poco más. Bien sabe Casado que los barones de su partido estaban esperando otro duro revés como el desastre de las elecciones generales para moverle la silla o, como mínimo, exigirle los cambios que estimasen oportunos, como ese supuesto giro al centro después de las generales. El futuro a corto plazo del Partido Popular no se ve muy halagüeño. Al desgaste continuo de tener que compartir su lugar político con Ciudadano y Vox se une el complicado panorama judicial que se avecina. Las grandes causas judiciales por corrupción comenzarán a dar por terminada su instrucción en la próxima legislatura, iniciándose los juicios orales por los que desfilarán nombres muy conocidos del pasado inmediato popular.

Rivera el acelerado. Albert Rivera comienza a ser víctima de sus propias promesas. Su negativa a pactar con el PSOE cualquier tipo de acuerdo va a tener como consecuencia que Ciudadanos no va a hacerse con el gobierno de ninguna Alcaldía, su única posibilidad de demostrar esa presunta eficacia suya en la gestión que tanto han asegurado durante las dos últimas campañas. Con un Partido Popular hundido y por tanto con serias dificultades para que la triple alianza conservadora consiga gobernar, Ciudadanos antes o después tendrá que asumir su condición de partido bisagra cuya principal arma política será la de conformar mayorías a cambio de que algunos de los puntos de su programa político logren salir adelante. En algún momento Ciudadanos tendrá que dejar de hablar de Cataluña por dos razones. En primer lugar, porque es un problema que cada vez interesa menos a los españoles. El gran éxito de los independentistas (que también ha sabido utilizar Rivera) fue hacernos creer a los españoles que la posibilidad de independencia de Cataluña de España es en la actualidad el problema más importante que existe en España. Y, en segundo lugar, porque a pesar de los esfuerzos del Partido Popular y de Ciudadanos por pretender convertir una falsedad en una verdad la realidad se ha impuesto: el Gobierno de Pedro Sánchez no ha concedido al independentismo catalán ninguna de sus aspiraciones disparatadas. Es cierto -han tenido que aceptar las derechas- pero y en el futuro... ¿qué? A seguir soñando.

Pablo el breve. Tan rápida y sorpresiva como fue su aparición en la vida política española será su despedida de la secretaría general de Podemos. El partido morado no ha sabido aprovechar el caudal de descontento y votantes de izquierdas que dejaron de ser abstencionistas. Podemos tuvo (ha tenido) la capacidad de hacer votar a todos esos españoles que a pesar de ser de izquierdas no votaban a la extinta Izquierda Unida ni mucho menos al PSOE. En una sociedad hiperconectada de una manera casi infantil a las redes sociales y obsesionada con los teléfonos móviles inteligentes, las decisiones personales de Pablo Iglesias y su pareja Irene Montero no sentaron bien a sus votantes. Pretender que a sus afiliados y simpatizantes no les importaría el precio por el que compraron su vivienda significa no saber en qué país viven. Aun teniendo todo el derecho a vivir donde quieran hay cosas que en política no se pueden hacer. Ya sabemos que comparado con la corrupción total del Partido Popular con que ha regado España de podredumbre la compra de su vivienda no significa nada y que determinadas decisiones solo le incumben a él. Pero sus votantes no han pensado lo mismo.