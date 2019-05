Casi todo es negociable

En cuestión de unos pocos días, las direcciones de Ciudadanos o Podemos tendrán que tomar decisiones estratégicas que marcarán su futuro y hasta su supervivencia

Tras la sobredosis de convocatorias electorales, todo un país se ha puesto a negociar. Desde el Gobierno central al más apartado Ayuntamiento, pasando por un buen número de territorios autonómicos y de diputaciones provinciales, la política española se ha convertido en una gigantesca danza ritual en la que se combinan los arrumacos, los desplantes y los gestos teatrales con doble sentido. La retórica bélica de principios irrenunciables y de líneas rojas, utilizada hasta la náusea durante la agotadora sucesión de campañas electorales, ha quedado rápidamente arrinconada y, de repente, descubrimos que casi todo es revisable.

Estamos ante una de las consecuencias más saludables de la nueva política y del hundimiento del bipartidismo. El final de la hegemonía del PP y el PSOE y la aparición de nuevos partidos obligan a nuestra clase dirigente a practicar el viejo arte de la negociación, entendida como un intercambio abierto en el que cada uno de los interlocutores ofrece unas cosas a cambio de otras; como una coreografía de renuncias y de concesiones mutuas con la que se ponen a prueba la inteligencia y los reflejos de nuestros líderes políticos. Aunque siempre habrá fanáticos que hablarán de mercadeos repugnantes y de traiciones imperdonables, la negociación es una práctica democrática de gran utilidad, que fomenta el contraste de pareceres y que nos vacuna a todos contra el insoportable rodillo ideológico de los gobiernos monolíticos.

Todo se entrecruza. De la concesión de un Ministerio en Madrid puede depender la presidencia de una Comunidad Autónoma. La entrega de una Diputación puede verse recompensada con varios ayuntamientos de postín. Una dirección general se puede cambiar por el voto favorable a un alcaldable en apuros. No hay nada cerrado y a lo largo de las próximas semanas vamos a asistir a un espectáculo apasionante en el que no existe la palabra imposible y en el que nadie se puede acoger a los beneficios del viejo dicho castellano «de esta agua no beberé». Los políticos con futuro son aquellos que han captado las sutilezas de este nuevo escenario, adaptándose a un paisaje cambiante del que han desaparecido los colores primarios. Los dirigentes que han decidido permanecer anclados en sus trincheras ideológicas se han visto desbordados por la realidad y se han convertido en dinosaurios anacrónicos e inservibles, que solo tienen cabida en los museos.

Aunque todas las formaciones políticas se la juegan en esta partida, la situación es especialmente delicada para aquellos partidos a los que el voto de los electores les ha encomendado el complicado papel de bisagra. En cuestión de unos pocos días, las direcciones de Ciudadanos o Podemos tendrán que tomar decisiones estratégicas que marcarán su futuro y hasta su supervivencia. Tras constatarse que ninguno de los dos ha sido capaz de dar el ansiado sorpasso, de su respuesta a las ofertas del PP o del PSOE dependerá en gran manera su credibilidad y la continuidad de sus respectivos proyectos políticos. Nos encontramos ante una situación paradójica: aunque el bipartidismo ha quedado seriamente dañado tras el terremoto que la crisis económica y la corrupción provocaron en el mapa político español, los dos partidos grandes siguen teniendo la iniciativa y alrededor de ellos gira todo el debate.

En medio de este panorama de permanente cambio de cromos, hay que constatar una realidad innegable: en este país, la negociación y los pactos no están bien vistos. Cuarenta años de dictadura y una larga etapa democrática de mayorías absolutas han dejado entre amplios sectores de la opinión pública una tendencia a identificar la solvencia política con la rigidez y el autoritarismo. Nos gustan los tipos del mando y ordeno y del puñetazo en la mesa y no dudamos en calificar de débil a cualquier líder político que se muestre dispuesto a variar sus planteamientos en pro del consenso. Estamos ante un vicio adquirido del que es necesario desprenderse cuanto antes. La política española se ha convertido en un enrevesado puzzle en el que casi todo es negociable y toca hacerse a la idea y acostumbrarse.